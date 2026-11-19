



2026年の冬も主要カメラメーカー各社による恒例のキャッシュバックキャンペーンが出揃った。ソニー、ニコン、パナソニック、OM SYSTEM、富士フイルム、キヤノンの6社が、年末年始の購入シーズンに向けてフルサイズやAPS-Cの一眼カメラ本体、主要交換レンズ、各種アクセサリーを対象とした大規模な還元策を展開している。

各社ごとに「単体購入での高額還元」や「ボディ・レンズ・アクセサリーの同時購入による還元額の爆発的な増額」など明確な特徴があり、上手く組み合わせることで最大10万円から14万円超という破格のキャッシュバックを受けることが可能である。

本体＋レンズ同時購入で最高8万円還元

ソニー

「α / Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2026」

2026年11月20日～2027年1月12日

ソニーは、静止画・動画ハイブリッドのαシリーズを対象とした「αウィンターキャッシュバックキャンペーン2026」と、映像制作向け「Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2026」の2大施策を同時開催している。

最大の特徴は、カメラ本体と対象レンズ・アクセサリーを同時購入した際の連動還元である。Cinema Lineの最高峰モデル「ILME-FX3A」は単体で5万円の還元を受けることができ、さらに指定のG MasterやGレンズ（FE 20-70mm F4 Gなど）を同時に購入すると追加で2万円～3万円が還元される。本体（5万円）とレンズ（3万円還元）の組み合わせにより、一気に8万円の還元を獲得できる点が強みである。

静止画モデルでもα7 IVで4万円、α7 Vやα1 IIで2万円が還元され、マイクなどの動画撮影用アクセサリーまで幅広く還元対象となっている。

・購入期間：2026年11月20日（金）～2027年1月12日（火）

・応募締め切り（WEB手続き）：2027年1月26日（火）午前10時00分00秒

・応募締め切り（専用応募封筒）：2027年1月26日（火）当日消印有効

主な対象製品とキャッシュバック額

・αカメラ本体（単品購入）：

α7 IV（ILCE-7M4 / ILCE-7M4M）：4万円

α1 II（ILCE-1M2）/ α7R V / α7CR / α7 V / α7C II：2万円

VLOGCAM ZV-E1（ボディ / ズームレンズキット）：3万円

・Cinema Line カメラ本体（単品購入）：

ILME-FX3A：5万円

ILME-FX2B / ILME-FX30 / ILME-FX30B：3万円

Cinema Line本体購入時の対象レンズ同時購入：追加で2万円～3万円還元

・対象レンズ（単品購入）：

G MasterレンズおよびGレンズ各種：8000円～1万円

カメラ本体との同時購入指定レンズ：最大2万円還元

・対象アクセサリー（単品購入）：

ワイヤレスマイクロホン（ECM-S1 / ECM-W3）：1万円

ショットガンマイクロホン（ECM-M1 / ECM-B10）：5000円

ショットガンマイクロホン（ECM-G1）：3000円

特典の受け取りは指定口座への銀行振込み、またはセブン銀行ATMでの受取となる。

カメラ単体10万円還元に加え多数の製品が対象に

ニコン

「Nikon Creators 応援 ウィンターキャンペーン2026」

2026年11月13日～2027年1月12日

ニコンの「Nikon Creators 応援 ウィンターキャンペーン2026」は、単品購入での高額還元と対象製品のバリエーションが最大の魅力である。

目玉となるのはフルサイズミラーレス「Z7II ボディー」の単体10万円還元である。さらにフラッグシップの「Z9」や人気モデル「Z8」、最新レンズキット「Z6III 24-120 レンズキット」でも単体7万5000円還元という高額設定となっている。

一眼レフのD850やD780（5万円還元）、Fマウントの超望遠レンズ（最大7万円還元）もカバーしているほか、初登場となる高品質純正保護フィルター「ARCREST II」（最大5000円還元）まで単体で購入してもキャッシュバックを受けられる点がニコンの特徴である。

・購入期間：2026年11月13日（金）～2027年1月12日（火）

・キャンペーン応募受付期間：2026年11月13日（金）～2027年2月12日（金）※当日消印有効

主な対象製品とキャッシュバック額

・ミラーレスカメラボディ＆レンズキット：

Z7II ボディー：10万円

Z9 ボディー / Z8 ボディー / Z6III 24-120 レンズキット：7万5000円

Z6III ボディー：6万円

Zf 40mm f/2(SE) レンズキット：4万5000円

Zf ボディー：4万円

Z6II ボディー / 24-70 レンズキット：2万円

Zfc 28mm f/2.8 SE キット：1万5000円

Z5II（ボディー / 各種レンズキット）/ Zfc（ボディー / 16-50 VR キット）：1万円

Z30（ボディー / 各種レンズキット）：5000円

・デジタル一眼レフカメラボディー：

D850 ボディー / D780 ボディー：5万円

・Zマウントレンズ（単体）：

NIKKOR Z 35mm f/1.2 S / 50mm f/1.2 S / 135mm f/1.8 S Plena：3万円

NIKKOR Z 85mm f/1.2 S / 14-24mm f/2.8 S / 24-70mm f/2.8 S II / 100-400mm f/4.5-5.6 VR S / 28-400mm f/4-8 VR：2万円

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S / 17-28mm f/2.8 / 70-180mm f/2.8 / 180-600mm f/5.6-6.3 VR：1万5000円

NIKKOR Z 20mm, 24mm, 35mm, 85mm f/1.8 S / MC 105mm f/2.8 VR S：1万円

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 40mm f/2 他：5000円

・Fマウントレンズ（単体）：

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR / 800mm f/5.6E FL ED VR：7万円

AF-S NIKKOR 14-24mm, 24-70mm, 70-200mm f/2.8E 他：5万円

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G：1万円

・レンズ用アクセサリー（ARCREST II 保護フィルター）：

95mm / 95mm Gold Edition：5000円

77mm Gold Edition / 82mm / 82mm Gold Edition：3000円

62mm / 67mm / 72mm / 77mm：2000円

46mm / 52mm / 58mm：1000円

還元方法は指定口座への振込み、またはセブン銀行ATM・ローソン店頭端末（Loppi）からの受け取りが選択可能である。

Sで4万円、Gで2万円で一括応募が便利

パナソニック

「LUMIX 年末・年始キャッシュバックキャンペーン」

2026年11月20日～2027年1月17日

パナソニックの「LUMIX 年末・年始キャッシュバックキャンペーン」は、フルサイズの「Sシリーズ」と機動性に優れたマイクロフォーサーズの「Gシリーズ」の双方で提供する。

Sシリーズのフラッグシップレンズキット「DC-S1M2M」「DC-S1RM2M」では最高4万円の還元が用意されている。また、Gシリーズでも「DC-G9M2L」「DC-GH7L」で2万円が還元される。

同社の特徴として、1回の応募手続きでカメラ本体（最大5台まで）と交換レンズ（S・G各シリーズ最大3本まで）をまとめて申請できる利便性の高さが挙げられる。

単体レンズでもSシリーズ超望遠の100-500mmで2万円還元など、システム全体の拡張を後押しする構成となっている。

・購入期間：2026年11月20日（金）～2027年1月17日（日）

・応募期間：2026年11月20日（金）～2027年2月14日（日）※消印有効

主な対象製品とキャッシュバック額

・Sシリーズ（フルサイズ）レンズキット / ボディ：

DC-S1M2M / DC-S1RM2M：4万円

DC-S1M2 / DC-S1RM2 / DC-S1M2ESM：3万円

DC-S1M2ES：2万円

・Gシリーズ（マイクロフォーサーズ）レンズキット / ボディ：

DC-G9M2L / DC-GH7L：2万円

DC-G9M2 / DC-GH7：1万円

・Sシリーズ 交換レンズ（単体）：

LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.（S-R100500）：2万円

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.（S-R70200A）：1万5000円

LUMIX S 100mm F2.8 MACRO / 24-60mm F2.8 / 28-200mm / 18mm F1.8 / 24mm F1.8：1万円

LUMIX S 14-28mm / 35mm F1.8 / 85mm F1.8：5000円

・Gシリーズ 交換レンズ（単体）：

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm II（H-RSA100400）/ LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm F1.7（H-X2550）：1万5000円

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 35-100mm F2.8：1万円

LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II：3000円

応募方法は郵送のみとなっており、キャッシュバック特典は振替払出証書にて送付される。

超望遠レンズは10万円還元の衝撃

OMデジタルソリューションズ

「OM SYSTEM 冬のキャッシュバック」

2026年11月13日～2027年1月17日

OM SYSTEM（OMデジタルソリューションズ）の「OM SYSTEM 冬のキャッシュバック」は、野鳥撮影やネイチャーフォトを楽しむユーザーに向けた超望遠システムへの還元に特化している。

ハイライトは、憧れの超高額超望遠ズーム「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」の単体購入で10万円分（Visaギフトカード）という強烈な還元が受けられる点である。

さらに「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」や「ED 300mm F4.0 IS PRO」、「ED 150-600mm F5.0-6.3 IS」といった本格大口径・超望遠レンズでも単体5万円分の還元が設定されている。

タフネスコンパクト「Tough TG-7」（1万円分還元）や「OM-1 Mark II」など、アウトドアフィールドに特化したラインアップを非常にお得に導入できる。

・購入期間：2026年11月13日（金）～2027年1月17日（日）

・登録・応募締切：2027年2月1日（月）※当日消印有効（Web手続きは15時まで）

主な対象製品とキャッシュバック額（Visaギフトカードによる還元）

・超望遠レンズ・レンズキット（高額還元モデル）：

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO：10万円分

M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO / ED 300mm F4.0 IS PRO / ED 150-600mm F5.0-6.3 IS：5万円分

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO：3万5000円分

OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット：3万円分

・カメラボディ・レンズキット：

OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット / OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：2万円分

OM-1 Mark II ボディー / OM-3 ボディー / Tough TG-7：1万円分

・交換レンズ各種（単体）：

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO / ED 12-100mm F4.0 IS PRO / ED 12-200mm / ED 40-150mm F4.0 PRO / ED 100-400mm IS II：2万円分

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO / ED 90mm F3.5 Macro IS PRO：1万5000円分

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO / ED 12-40mm F2.8 PRO II / ED 17mm F1.2 PRO / ED 20mm F1.4 PRO / ED 25mm F1.2 PRO / ED 45mm F1.2 PRO：1万円分

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II / 25mm F1.8 II：5000円分

キャッシュバック特典は、Visaギフトカードの郵送によって届けられる。

ラージフォーマットとAPS-Cを単品で還元 富士フイルム

「GFXシリーズ＆GFレンズ / Xシリーズ & XFレンズ 2026年冬キャッシュバックキャンペーン」

2026年11月13日～2027年1月18日



富士フイルムは、中判ラージフォーマット「GFXシリーズ」と、フィルムシミュレーションで人気のAPS-C「Xシリーズ」の2ラインで独立したキャンペーンを実施している。

最大の特徴は、セット購入などの複雑な条件がなく、対象カメラや対象レンズがすべて「単品購入」で還元を受けられるシンプルさだ。

GFXシリーズでは1億画素級の「GFX100 II」や「GFX100S II」、GFレンズ群が対象となっており、プロやハイアマチュアのシステム移行を強力にバックアップする。

Xシリーズでは注目の「X-T50」ボディや各種レンズキット、超望遠ズーム「XF150-600mm」「XF100-400mm」、大口径単焦点レンズ群が網羅されている。

・購入期間：2026年10月30日（金）～12月29日（火）

・応募締切：2027年3月1日（月）※当日消印有効

主な対象製品

・GFXシリーズ（ラージフォーマット）：

対象カメラ：GFX100 II、GFX100S II

対象レンズ：GF55mmF1.7 R WR、GF80mmF1.7 R WR、GF110mmF2 R LM WR、GF20-35mmF4 R WR、GF32-64mmF4 R LM WR、GF45-100mmF4 R LM OIS WR、GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

・Xシリーズ（APS-Cフォーマット）：

対象カメラ：X-T50 ボディ（ブラック / シルバー）、X-T50 XC15-45mmレンズキット（ブラック / シルバー / チャコールシルバー）

対象レンズ：XF200mmF2 R LM OIS WR、XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR、XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR、XF23mmF1.4 R LM WR、XF33mmF1.4 R LM WR、XF56mmF1.2 R WR、XF90mmF2 R LM WR、XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR、XF35mmF1.4 R、XF35mmF2 R WR（ブラック / シルバー）

FUJIFILMメンバーズへの無料会員登録および製品登録を行い、専用申込用紙による郵送にて申し込む形式で、還元特典は振替払出証書にて送付される。

3点同時購入で最高14万5000円還元の増額システム

キヤノン

「キヤノン 冬のキャッシュバック2026」

2026年11月20日～2027年1月12日

キヤノンは「キヤノン 冬のキャッシュバック2026」において、他社を凌駕する強力な同時購入増額システムを展開している。

最新フルサイズ機「EOS R5 Mark II」やシネマカメラ「EOS C80」「EOS R5 C」は単体で7万円還元を受けることができるが、これに「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」（単体3万5000円＋同時購入増額2万円）と高級ストロボ「スピードライト EL-1 Ver.2」（同時購入増額2万円）を同時に購入した場合、組み合わせによる最高還元額はなんと14万5000円にも達する。

カメラボディとレンズ、さらにアクセサリー（バッテリーグリップや予備バッテリーも対象）の3点を組み合わせることで還元額が大幅に跳ね上がる仕組みである。さらにカメラ・レンズ購入者全員に写真教室「EOS学園」の2500円割引クーポンがプレゼントされるのも嬉しいポイントだ。

・購入期間：2026年11月20日（金）～2027年1月12日（火）

・応募締切：2027年1月26日（火）※当日消印有効

主な対象製品とキャッシュバック額（単品購入）

・フルサイズミラーレス・デジタルシネマカメラ：

EOS R5 Mark II（ボディー / RF24-105L IS USM レンズキット）：7万円

EOS C80 ボディー / EOS R5 C ボディー：7万円

EOS R6 Mark III（ボディー / 各種レンズキット）/ EOS R6 Mark II（ボディー / 各種レンズキット）：3万円

EOS R8（ボディー / RF24-50 IS STM レンズキット）：1万円

・APS-Cサイズ ミラーレスカメラ：

EOS R50 V ダブルズームキット：2万円

EOS R50 V（ボディー / RF-S14-30 IS STM PZレンズキット）：1万5000円

EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット：1万円

EOS R10（ボディー / RF-S18-45 IS STM レンズキット）：8000円

EOS R50（ボディー / 各種キット）/ EOS R100（ボディー / 各種キット）：5000円

・RFレンズ（単体）：

RF100-500mm / RF15-35mm / RF24-70mm / RF24-105mm F2.8 / RF70-200mm F2.8 Z / RF70-200mm F2.8 / RF200-800mm：3万5000円

RF14-35mm F4 L / RF70-200mm F4 L：2万円

RF100mm F2.8 L MACRO / RF24-105mm F4 L / RF16-28mm F2.8 / RF24-240mm / RF100-400mm / RF28-70mm F2.8：1万円

RF24mm F1.8 / RF24-105mm F4-7.1 / RF35mm F1.8 / RF45mm F1.2 / EXTENDER RF1.4x / EXTENDER RF2x：5000円

RF16mm F2.8 / RF28mm F2.8 / RF50mm F1.8：3000円

・レンズ一体型カメラ・ミニフォトプリンター：

PowerShot V1：2万円

PowerShot V10 / トライポッドグリップキット：1万円

SELPHY CP1500 / SELPHY QX20 / iNSPiC PV-223：2000円

同時購入によるキャッシュバック増額：カメラボディと対象レンズ・アクセサリー、あるいは対象レンズ2本以上の同時購入により、最大で5000円～2万円のキャッシュバック増額が適用される（同時購入増額対象は最大3点まで）。還元は指定口座への銀行振込みによって行われる。