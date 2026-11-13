「仕事猫」は、イラストレーター・くまみね氏が手がける人気キャラクター
ヨシ！「仕事猫」×『ガーディアンテイルズ』のコラボが開催決定
KongStudiosは11月13日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、イラストレーター・くまみね氏が手がける人気キャラクター「仕事猫」とのコラボレーションイベントの開催が決定したと発表。
コラボ開催決定にあわせて、「仕事猫」のコラボイラストを公開した。『ガデテル』の世界で、仕事猫はいったいどんな“お仕事”を繰り広げるのか……？ コラボの詳細は、今後の続報を楽しみにしよう。
▼最新情報は『ガーディアンテイルズ』公式Xをチェック！
https://twitter.com/GuardianTalesJP
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
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