KongStudiosは11月13日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、イラストレーター・くまみね氏が手がける人気キャラクター「仕事猫」とのコラボレーションイベントの開催が決定したと発表。

コラボ開催決定にあわせて、「仕事猫」のコラボイラストを公開した。『ガデテル』の世界で、仕事猫はいったいどんな“お仕事”を繰り広げるのか……？ コラボの詳細は、今後の続報を楽しみにしよう。

▼最新情報は『ガーディアンテイルズ』公式Xをチェック！

https://twitter.com/GuardianTalesJP

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

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