牡蠣10個も！アツアツ「牡蠣土手鍋うどん」がおいしそ～！ 牡蠣は数が選べる

和食レストランチェーン「味の民芸」は11月12日から、広島産の蒸し牡蠣を使った季節限定メニューを全国50店舗で販売します。

「蒸し牡蠣」メニューがどしどし！ 11月12日から

牡蠣の旨味と味噌のコクを楽しめる土手鍋うどんをはじめ、釜めし御膳や大海老と牡蠣の天重、牡蠣づくし御膳などをラインアップします。

手延べうどんと旬の牡蠣を組み合わせたメニューのほか、麻辣湯うどんや蒸し牡蠣ポン酢も用意しています。販売期間は12月29日までです。

▲広島産牡蠣の「土手鍋うどん」牡蠣5粒 1630円

広島産牡蠣の「たっぷり土手鍋うどん」牡蠣8粒 2080円

広島産牡蠣の「牡蠣10粒土手鍋うどん」牡蠣10粒 2380円

広島名物の牡蠣の土手鍋と、味の民芸自慢の手延べうどんを組み合わせたメニューです。

鍋のふちに塗った味噌を少しずつスープに溶かしながら味わいます。牡蠣の旨味とコクのある味噌が手延べうどんに絡み、卓上コンロで煮込みながら熱々の状態で楽しめます。

▲広島産牡蠣の「釜めし御膳」カキフライセット 1980円

自家製だしで炊き上げた釜めしに、広島産牡蠣を5粒トッピングしています。揚げたてのカキフライと、手延べうどんがセットになっています。

▲「大海老と牡蠣の天重」お重とうどん、茶碗蒸し付き 1950円

「大海老と牡蠣の天重」お重とうどん付き 1750円

大海老と広島県産牡蠣、安納芋を盛り合わせた季節限定の天重です。セットの手延べうどんは無料で大盛りにできます。

▲「広島産牡蠣づくし御膳」 2480円

広島産牡蠣をさまざまな調理法で楽しめる御膳です。自家製黄金だしで味わう牡蠣天入りの手延べうどん、カキフライ、卓上コンロで温める牡蠣バター陶板を組み合わせています。

▲広島産牡蠣の「麻辣湯うどん」白または赤・牡蠣3粒 1680円

広島産牡蠣の「麻辣湯うどん」白または赤・牡蠣5粒 1980円

人気の麻辣湯うどんに広島産蒸し牡蠣をトッピングした季節限定メニューです。味はコクのある「白」と、痺れるような辛さの「赤」から選べます。

おつまみメニュー

▲広島産牡蠣の「蒸し牡蠣ポン酢」 830円

厳選した広島産牡蠣を蒸し上げ、おろしポン酢を添えています。酸味の効いたポン酢と牡蠣を組み合わせた一品です。

なお、「広島産牡蠣づくし御膳」と「広島産牡蠣の麻辣湯うどん」は、一部店舗では販売しません。また、一部店舗では限定メニューでの販売となります。在庫状況によっては早期に販売を終了する場合があります。

牡蠣10粒の土手鍋うどん！ おいしそう！

牡蠣が10粒も入った土手鍋うどんなんて、なんとも贅沢！



味噌のコクが染みた牡蠣を、熱々のうどんと一緒に頬張りたいですね！

・発売日：2026年11月12日

・終了日：2026年12月29日

※価格は税込み表記です。