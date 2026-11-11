【明日から】蟹が110円～！ かっぱ寿司「北海道祭り」ホタテなど15品が集結

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は11月12日～25日の期間、「かっぱの北海道祭り」を全店で開催します。

かっぱ寿司の「北海道祭り」は11月12日スタート

今回のフェアでは、北海道産の蟹やほたて、にしんなどの海の幸を中心に、北海道産じゃがいもを使ったサイドメニューや練乳クリームを使ったスイーツなど、全15品をラインアップします。

▲北海道産蟹包み 1貫110円～

丁寧に選別したボイル大ズワイのほぐし身を、パリッとした海苔で包んでいます。店内飲食限定です。

▲北海道産ほたて 1貫176円～

北海道産ほたてを店内で一枚ずつ切り付け、素材本来の旨みを味わえる一品に仕立てています。店内飲食限定です。

▲北海道産三昧 3貫528円～

ほたて、倍盛り蟹といくらにぎり、にしんを一皿に盛り合わせ他メニューです。北海道の海の幸を食べ比べできます。なお、いくらは北海道産ではありません。店内飲食限定です。

▲北海道産いかそうめん 1貫121円～

するめいかを細切りにした一品です。噛むほどに広がる上品な甘みが特徴です。

▲北海道産宗八ガレイ天 1貫176円～

▲北海道産にしん 2貫176円～

▲北海道産蟹の小丼 990円～

▲北海道産蟹の小丼セット 1529円～

▲北海道産蟹の味噌汁 407円～

▲北海道産蟹の茶碗蒸し 352円

▲北海道産じゃがいも使用 チーズ芋もち～ケチャップ～ 121円

▲北海道産じゃがいも使用 チーズ芋もち～海苔つき磯辺風～ 121円

▲北海道産練乳クリーム添え ふわもちみたらし団子 253円

▲北海道産練乳クリームのふんわりチーズケーキ 462円

▲北海道祭り5貫プレート 759円

※蟹包み、いかそうめん、ほたて、にしん、大切りサーモン蟹

蟹110円～！ 北海道のネタはやっぱり強い！

蟹にほたてに、にしんまで！ 北海道の海の幸がそろうなんて、テンションが上がりますね。



しかも蟹は110円～。北海道のネタはやっぱり魅力的です！

・開始日：2026年11月12日

・終了日：2026年11月25日

※価格は税込み表記です。