結局この味に戻ってくる！ 日清「カップヌードル」定番のしょうゆ味が20個入りでまとめ買いできる

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「カップヌードル レギュラー しょうゆ 78g×20個」が

AmazonスマイルSaleに登場！

日清食品の定番商品「カップヌードル レギュラー しょうゆ 78g×20個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

今回のセールでは、参考価格5,357円から40％オフの3,232円で販売中です。1個あたり約162円と、20個入りのまとめ買いがお買い得になっています。

「カップヌードル レギュラー しょうゆ」の特徴

Amazon商品ページより

1971年に発売された、日清食品の「カップヌードル」。世界初のカップ麺として知られるロングセラーブランドの定番商品です。

「カップヌードル レギュラー しょうゆ」の麺は、湯のびしにくく、しなやかでコシとつるみのある仕上がり。ペッパーを利かせたコクのあるオリジナルしょうゆスープが特徴です。

具材には、味付豚ミンチ（謎肉）、ミンチポーク、エビ、スクランブルエッグ、ねぎなどを使用。複数の具材が入った彩り豊かなカップ麺です。

内容量は1個78gで、調理に必要なお湯の目安量は300ml。お湯を注ぐだけで手軽に食べられるため、昼食や夜食などにも利用できます。

まとめ：定番カップヌードルを20個まとめてストック！

ペッパーの利いたしょうゆスープに、味付豚ミンチやエビ、スクランブルエッグなどの具材が入った「カップヌードル レギュラー しょうゆ」。お湯を注ぐだけで食べられる定番のカップ麺を、20個まとめて購入できるセットです。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格5,357円から40％オフの3,232円で販売されています。1個あたり約162円となるこの機会に、忙しい日の食事や夜食用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。