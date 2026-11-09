アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第240回
カップ麺なのにもやしがシャキシャキ！ マルちゃん「でかまる」の大盛り味噌ラーメンが12個入りで買える
2026年11月09日 19時00分更新
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「マルちゃん でかまる バリシャキ！もやし味噌ラーメン 12個」が
AmazonスマイルSaleに登場！
東洋水産の「マルちゃん でかまる バリシャキ！もやし味噌ラーメン 161g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
今回のセールでは、参考価格3,512円から20％オフの2,802円で販売中です。1個あたり約234円で、大盛りカップラーメンを12個まとめて購入できます。
「マルちゃん でかまる バリシャキ！もやし味噌ラーメン」の特徴
Amazon商品ページより
東洋水産の「でかまる」は、1989年発売のロングセラーブランドです。「バリシャキ！もやし味噌ラーメン」は、シャキシャキとした食感を残したもやしをたっぷり使用した、大盛りタイプの味噌ラーメンです。
スープはポークエキスをベースに、赤・白の合わせ味噌を使用。ガーリックの風味を利かせたコクのある仕立てで、具材には低温殺菌製法のもやしやにんじん、味付鶏挽肉、ねぎが入っています。
麺はスープとの絡みがよい、なめらかで弾力のあるやや太めの油揚げ麺です。もやしの食感と合わせ味噌のスープを、大盛りサイズで楽しめます。
まとめ：大盛り味噌ラーメンを12個まとめてストック！
シャキシャキ食感のもやしと、赤・白合わせ味噌を使ったコクのあるスープが特徴の「でかまる バリシャキ！もやし味噌ラーメン」。1個161gの大盛りタイプが12個セットになっているため、昼食や夜食用のストックにもぴったりです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格3,512円から20％オフの2,802円で販売されています。この機会に、食事用のストックとしてまとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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