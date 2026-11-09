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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第239回

毎日のコーヒー代、ちょっと見直さない？ 「ブレンディ」エスプレッソ・オレ微糖が100本入りで登場

2026年11月09日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本」が
AmazonスマイルSaleに登場！

　AGF（エージーエフ）の「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

　今回のセールでは、過去価格2,893円から15％オフの2,459円で販売中です。スティック1本あたり約25円で、100杯分をまとめて購入できます。

アマゾンでブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本を入手

「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」の特徴
Amazon商品ページより

　「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用した、スティックタイプのカフェオレです。

　カフェオレ比で糖類を60％減らした微糖タイプで、甘さレベルは1（AGF「ブレンディ スティック カフェオレ」比較）となっています。1杯ずつ使える個包装タイプで、マグカップサイズのカフェオレを手軽に楽しめます。

　ホットで飲む場合は、カップにスティック1本を入れ、180mlのお湯を注いでよくかき混ぜます。アイスの場合は、90mlのお湯で溶かしたあとに氷を5～6個入れ、冷たくなるまでかき混ぜれば完成です。

まとめ：毎日のカフェオレをお得にストック！

　ホットでもアイスでも楽しめる「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」。100本入りの大容量パックなので、毎日飲む人にとってはストック用にも便利です。

　現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、15％オフの2,459円、1本あたり約25円で販売されています。セール期間中のお得な機会に、毎日のコーヒータイム用としてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本を入手

※価格は税込み表記です。

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