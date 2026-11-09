アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第239回
毎日のコーヒー代、ちょっと見直さない？ 「ブレンディ」エスプレッソ・オレ微糖が100本入りで登場
2026年11月09日 18時00分更新
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「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本」が
AmazonスマイルSaleに登場！
AGF（エージーエフ）の「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
今回のセールでは、過去価格2,893円から15％オフの2,459円で販売中です。スティック1本あたり約25円で、100杯分をまとめて購入できます。
「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」の特徴
Amazon商品ページより
「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用した、スティックタイプのカフェオレです。
カフェオレ比で糖類を60％減らした微糖タイプで、甘さレベルは1（AGF「ブレンディ スティック カフェオレ」比較）となっています。1杯ずつ使える個包装タイプで、マグカップサイズのカフェオレを手軽に楽しめます。
ホットで飲む場合は、カップにスティック1本を入れ、180mlのお湯を注いでよくかき混ぜます。アイスの場合は、90mlのお湯で溶かしたあとに氷を5～6個入れ、冷たくなるまでかき混ぜれば完成です。
まとめ：毎日のカフェオレをお得にストック！
ホットでもアイスでも楽しめる「ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ 微糖」。100本入りの大容量パックなので、毎日飲む人にとってはストック用にも便利です。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、15％オフの2,459円、1本あたり約25円で販売されています。セール期間中のお得な機会に、毎日のコーヒータイム用としてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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