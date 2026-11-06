1380円分おトク！ ケンタの福袋が今年も登場、限定ココットやおみくじも

ケンタッキーフライドチキンは、「ケンタ福袋」を、2027年1月1日から数量限定で発売します。

5280円相当の引換券入り！「ケンタ福袋」

新年の運試しとおトクを一度に楽しめる、KFCならではの福袋が2027年も登場します。

今年の「ケンタ福袋」には、「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューのKFC全店共通引換券（5280円相当）に加え、「KFCバーレル型ココットケンタ」を用意。

「ケンタ福袋」（3900円）

内容 KFCバーレル型ココットケンタ

KFC全店共通引換券 総額5280円相当

KFC全店共通引換券は、「オリジナルチキン2ピース」などの対象商品と引き換えられる券です。単品価格の合計で5280円相当となり、2027年3月31日まで使用できます。

「KFCバーレル型ココットケンタ」は、KFC独自の樽型パッケージであるバーレルをモチーフにしたデザインが特長的な小型の耐熱容器です。スープやグラタン、デザートなどの調理や盛り付けに幅広く使えるほか、小物入れとしても楽しめます。

そして、今年も「ケンタ福袋」を購入すると、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてきます。小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉だと「トクトク4ピースパック」無料券がもらえておトク感もたっぷり。



おみくじで当たった無料券はその場で引き換え可能。また、くじに外れてしまっても、おトクなクーポン2種が必ずもらえるそうです。

11月13日から事前抽選受付！

「ケンタ福袋」は、11月13日から事前抽選販売の受付が始まります。 応募にはKFCモバイルオーダー会員への登録が必要です。店頭では応募できず、専用特設サイトからの申し込みとなります。

■事前抽選販売特設サイト：https://www.kfc-fukubukuro2027.com/

■受付期間：11月13日～11月26日

■当選通知日：12月7日以降

■事前購入期間：12月7日以降～12月16日

■受け取り期間：2027年1月1日～1月7日



当選した場合は、期間内に事前購入を済ませる必要があります。購入しなかった場合、当選は無効になります。



なお、事前抽選販売で予定数量に達した場合は、当選者以外への販売は行われません。

引換券だけでも元が取れる

ケンタの福袋の時期がやってきました。3900円の福袋に5280円相当の引換券が入っているとは、おトク感あります！ さらに、かわいらしいココット、おみくじなど盛りだくさんの内容が嬉しいですね！

気になった人は、専用特設サイトにて。スマホから応募できますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）