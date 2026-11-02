ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第900回
元Samsung副社長が率いるBOSの勝算 Tenstorrent製NPUとオープン規格で挑む車載AI「Eagle-N」
2026年11月02日 12時00分更新
Hot Chips 2026の解説シリーズであるが、今回からAIプロセッサーに移りたい。まずはBOS SemiconductorのEagle-Nを取り上げる。
Samsung 5nmで製造される車載SoCと
Tenstorrent提携の背景
BOS Semiconductorは2022年5月に創業した、比較的新しい韓国のベンチャー企業である。創業者はJaehong Park博士だが、Park博士は創業以前は22年半にわたりSamsung Electronicsに在籍し、最終的には自動車関連およびカスタムSoCビジネスのEVPを務めていたという経歴の持ち主である。
そんなPark博士は、自動車向けAIチップの開発にフォーカスした結果として生み出したのがEagle-Nである。SamsungのSF5で製造され、Denseで250TOPSという演算性能を叩き出すのはなかなかの性能だが、特徴的なのはコアとなるNPUにTenstorrentのTensixコアを採用していることだ。
2023年10月にBOS SemiconductorはTenstorrentと自動車向けチップの開発で提携を発表しており、Eagle-NのNPUもTensixコアベースのものとなっている。
こう言ってはなんだが、Eagle-NはNPUそのものはTenstorrentのものをそのまま利用する格好で、BOS Semiconductorはそれを組み込んだ自動車向けSoCの開発に注力した、という感じにも見える。
下の画像がEagle-Nの全体構成である。ホストがQuad Cortex-A53、NPUがTenstorrentのTensix Trinity、Security Islandというセキュリティ処理専用の隔絶されたハードウェアがCortex-M7ベースで構築されている。
その横のHSMというのはHardware Security Moduleの略で、RT-640という名称からするとRambusのRS-640を実装しており、これとCortex-M7が対になって動作する格好なのだろう。
インターコネクトを挟んで汎用I/OのほかにUCIeがx32、それとPCIe Gen5 x8が搭載され、さらにLPDDR5xがトータル12ch/16bitで、帯域は204GB/秒ほどになる計算だ。
Trinity IPというかNPUの構成が下の画像だ。NoC2AXIが4つも並んでいるのは、NoC2AXIが1個あたり64Bytes/サイクルのI/Oしかできないので、256Bytes/サイクルにするために4つ並べていると考えるべきだろう。
NPUの核となるのがTensix Neoコアである。TenstorrentのTensixコアの構造は連載599回で説明したが、今回搭載されているのはこの後継となるTensix Neoコアとなる。
もともとのTensixコアは、Matrix EngineとVector Engineの間をつなぐRISC-Vコアがあったのだが、これが省かれた格好である。また4つのTensix Neoコアで1つのクラスターを構築し、このクラスターで3MBのL1スクラッチパッドを共有する形になっている。
Tensixの場合はコアあたりに独立した1464KBのL1スクラッチパッドが搭載される格好になっていた。そのクラスター周りの構成が下の画像だ。
このクラスターが最小単位になっているわけで、Eagle-Nではクラスターが12個搭載されているため、Tensix Neoコアとしては48個が搭載されている格好である。
連載599回でTensixコアはピークで4TOPS、一般的に3TOPS程度の性能とされていたが、Tensix Neoがどの程度なのかは明らかにされていない。ただTenstorrentが示しているTensix Neo IPのホワイトペーパーによれば、1.4GHzのTensix Neoコアの性能はINT 8で22.4TOPSとなっている。
おそらくこれは4コアのクラスターの値と思われるので、1個当たりで言えば5.5TOPS程度。Tensixのピーク4TOPSと比較するとそれほど向上している感じがないのだが、5.5×48＝264で、記事冒頭の画像に出てきた250TOPSにかなり近い数字となる。
細かな動作周波数などは公開されていないが、Eagle-NのNPUは、下の画像に近い状態で実装されているのではないかと考えられる。
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