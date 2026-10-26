AMDはHot Chips2026で、Instinct MI400に関して2つの講演を行なった。最初の"AMD Instinct MI400 Series GPU Architecture"は文字通りInstinct MI400の内部構造、2つめの"System Architecture of the AMD MI400 Series GPU"は、Heliosラックの実装に絡む部分の詳細である。

Instinct MI400に関してはこれまでも何度か取り上げてきた。最新のものは連載851回であるが、実はこの後の2026年7月にAMDが開催したAI Advancingイベントでもう少し細かい情報が示されている。そこで過去からのアップデートということで、いろいろわかったことを説明していこう。

TSMC N2採用とFCD/IOD分離で演算性能を倍増させた

MI400の内部構造

まずMI350シリーズからの構造の変化について説明したい。TSMC N3Pで製造されたXCD×8が、TSMC N6で製造されたIOD×2の上に載っている構造だったが、これがMI400シリーズではXCDがTSMC N2、IODがTSMC N3Pに変更になった。

加えて言えば、MI350シリーズではインフィニティ・キャッシュとI/Oが同一のIODに実装されていたが、MI400シリーズではインフィニティ・キャッシュはFCD、I/OはIODに分割されることになった。

XCDはFCDの上に搭載され、その横にIODがつながるという形になる。トータルで言えば12個のチップレットから構成されることになった。またHBMはHBM4になり、その数も12個に増えた。I/OもPCIeに加え、UALoE(UALink over Ethernet)が72レーンも搭載されることになっている。

といっても上の画像では左のIODがPCIe+UALink、右のIODはUALoEのように描かれているが、実際にはIODそのものは共通で、PHYそのものは72レーン分あり、あとはプロトコルレベルでPCIe、UALink、UALoEを切り替えているだけと思われる。

また、細かい話は後でするが、CU(Compute Unit)という概念が排除されることになり、演算の最小単位がWGP(Work Group Processor)になった。あえてCU換算するならWGPの数の倍になる。

XCDとFCDの構成をまとめたのが下の画像だ。

MI350シリーズの構造では、XCDあたり36個のCUがあり、うち32個を有効化して32×8＝256CUだったわけだが、MI400シリーズではXCDあたり34個のWGPがあり、うち32個を有効化して32×8＝256WGP、CU換算では512CU相当になるわけで、ざっくりMI350シリーズの倍となる。

個々の演算器(CUやWGP)とキャッシュの構成が下の画像だ。

一見するとSIMDの数が一緒に見えるのだが、Instinct MI355XはCUあたりSIMD16が4基。これが256CUでトータル1024 SIMDという計算である。

これに対し、Instinct MI455XではWave 32対応のSIMDエンジンがWGPあたり4つ、合計1024 SIMDとなっており、演算性能で言えば2倍になっている。

またL2の持ち方が変わった。MI350シリーズではXCDにつき1個ずつの4MB L2が搭載され、これはXCD内のCUで共有。XCD間の共有はインフィニティ・キャッシュが担う格好だったが、今回は従来のL2の位置にブロードキャスト・アービターが入り、FCDにつながる形になる。要するにこれまでL3扱いだったインフィニティ・キャッシュがなくなり、L1/L2構成になった格好だ。

ただブロードキャスト・アービターの帯域は最大4倍に高速化されたとする。これは、異なるFCDに搭載されているL2にアクセスする場合の性能を比較したものだろう。

WGPのSIMDのピーク性能を比較したのが下の画像である。SIMDの性能が2倍になっているので、MI350シリーズと同じデータ型であれば2倍になっている。

とはいえFP4/FP6/FP8などに関しては、MI350シリーズでは型のハードウェアでのサポートがなかった(から、例えばFP8はFP16を流用していた)ので、本来ならFP8はFP16の2倍の処理性能が発揮できるはずなのが、FP16と同じ性能でしかなかった。このあたりがハードウェアでサポートされたことによって、性能が4倍に向上した格好だ。

現時点ではまだ実際にLLMなどを動かした場合の結果などは示されていないので、現時点ではピーク性能のみが示されている。