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ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第902回

なぜGPUとTPUを混載するのか？ あえてCPUを外しFP8も捨てたWaymo独自プロセッサーの徹底した割り切り

2026年11月16日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

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　前回はWaymoの基調講演の内容をお届けしたが、これに続いて行なわれたのがそのWaymoが自作したプロセッサーの1つであるSFP(Sensor Fusion Processor)に関する講演である。今回はこの内容を解説したい。

TSMC N5で実現するコンパクトなSFPの全貌と点群処理向けGPUの搭載

　前回も解説したように、Waymoでは複数種類のセンサーを組み合わせて利用しているが、これを利用するモデルを複数のプロセッサーに分担する形で実装している。今回説明があったのは、ここでセンサー類のデータを集約するSFPの詳細である。

Waymoは複数種類のセンサーを組み合わせて利用している。LiDARだけで4つ。さらにRadarが4つとカメラが8台というすさまじいセンサーの実装密度である

モデルを複数のプロセッサーに分担する。改めて思うのは"World decoder"という言葉の響きである。「世界を解釈」するわけだ

　SFPの外観は前回の画像にも出てきたが、プロセッサーの周囲にLPDDR5xを搭載し、それをBGAパッケージで固めた構造になっている。

実のところチップレットは、まだ車載向けに完全に検証が済んだパッケージが存在しない(Renesasなどが取り組んではいるのだが)。BGAパッケージは検証が終わったパッケージソリューションが存在しており、これを利用するのは極めて合理的である

　製造プロセスはTSMC N5で208mm2とかなりコンパクト。メモリー帯域は273GB/秒と決して高速ではないが、プロセッサーの処理性能とバランスを取った格好に見える。あと興味深いのは25Gイーサネットを内蔵していることだろう。

273GB/秒ということから、LPDDR5x-8533のx64パッケージを4つ搭載(つまりメモリーバスは256bit幅)と推察される

　最近車載ネットワークが従来のCAN/Linをイーサネットで置き換える動きが活発であるが、これをいち早く取り入れ、しかも消費電力が低いわりに性能の高い25Gを選んでいるあたりに、SFPに入るデータ量の多さを推察できる。

　ちなみに車載用のイーサネットに関しては、光ケーブルを利用した2.5/5/10/25/50Gbps対応の規格であるIEEE802.3cz-2023がすでに標準化が完了しており、おそらくはこれに準拠する形で実装しているものと思われる。

　興味深いのはその内部である。講演のスライドではCPUとGPU、MLプロセッサー、それと専用アクセラレーターが搭載されているという話であったが、SFPにはこのうちCPUが搭載されておらず、carTPUとGPU、アクセラレーターであるISP(Image Signal Processor)とメモリーコントローラーのみが搭載されているとする(厳密には搭載されているが、これに関しては後述する)。

SFPの内部構造。carTPU内部にCPUは入っているのだが、これとは別にイーサネットコントローラーやPCIeの通信などを全部ハードコードしているとも思えないので、こうしたもの用にどこかに制御用プロセッサーが入っているはずだが、それは全体からしてみると本当に小さな割合でしかないのだろう

　上の画像でオレンジの部分は外部から購入したIP("Proven third-party IP"として示されている項目だが、「誰が」実証したのだろう？)で、緑色の部分がWaymoによる自社設計である。気になるのはこのGPUも外部調達なことである。

　組み込み向けのGPU IPを提供しているベンダーとしてはImagination Technologiesが最初に思いつくのだが、残念ながらWaymo、Imaginationのどちらもこれに関してはなんの説明も出ていない。

　そもそもなぜcarTPUと一緒にGPUを搭載しているのか？　それは質疑応答の中で「点群処理アルゴリズムは、データアクセスが極めて不規則であり、制御フローも動的になる。これらの特性から、GPGPUによる処理には非常に適しているが、(後述する設計前提を持つ)carTPUにはあまり適していない)」という返答があった。

　RadarあるいはLiDARの場合、点群データ(対象物の位置を3次元座標の塊として示したもの、面ではなく点の集合で表現することになる)で結果が出てくるので、これを扱うにはGPUの方が適していることが理由の模様だ。

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