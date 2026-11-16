前回はWaymoの基調講演の内容をお届けしたが、これに続いて行なわれたのがそのWaymoが自作したプロセッサーの1つであるSFP(Sensor Fusion Processor)に関する講演である。今回はこの内容を解説したい。

TSMC N5で実現するコンパクトなSFPの全貌と点群処理向けGPUの搭載

前回も解説したように、Waymoでは複数種類のセンサーを組み合わせて利用しているが、これを利用するモデルを複数のプロセッサーに分担する形で実装している。今回説明があったのは、ここでセンサー類のデータを集約するSFPの詳細である。

SFPの外観は前回の画像にも出てきたが、プロセッサーの周囲にLPDDR5xを搭載し、それをBGAパッケージで固めた構造になっている。

製造プロセスはTSMC N5で208mm2とかなりコンパクト。メモリー帯域は273GB/秒と決して高速ではないが、プロセッサーの処理性能とバランスを取った格好に見える。あと興味深いのは25Gイーサネットを内蔵していることだろう。

最近車載ネットワークが従来のCAN/Linをイーサネットで置き換える動きが活発であるが、これをいち早く取り入れ、しかも消費電力が低いわりに性能の高い25Gを選んでいるあたりに、SFPに入るデータ量の多さを推察できる。

ちなみに車載用のイーサネットに関しては、光ケーブルを利用した2.5/5/10/25/50Gbps対応の規格であるIEEE802.3cz-2023がすでに標準化が完了しており、おそらくはこれに準拠する形で実装しているものと思われる。

興味深いのはその内部である。講演のスライドではCPUとGPU、MLプロセッサー、それと専用アクセラレーターが搭載されているという話であったが、SFPにはこのうちCPUが搭載されておらず、carTPUとGPU、アクセラレーターであるISP(Image Signal Processor)とメモリーコントローラーのみが搭載されているとする(厳密には搭載されているが、これに関しては後述する)。

上の画像でオレンジの部分は外部から購入したIP("Proven third-party IP"として示されている項目だが、「誰が」実証したのだろう？)で、緑色の部分がWaymoによる自社設計である。気になるのはこのGPUも外部調達なことである。

組み込み向けのGPU IPを提供しているベンダーとしてはImagination Technologiesが最初に思いつくのだが、残念ながらWaymo、Imaginationのどちらもこれに関してはなんの説明も出ていない。

そもそもなぜcarTPUと一緒にGPUを搭載しているのか？ それは質疑応答の中で「点群処理アルゴリズムは、データアクセスが極めて不規則であり、制御フローも動的になる。これらの特性から、GPGPUによる処理には非常に適しているが、(後述する設計前提を持つ)carTPUにはあまり適していない)」という返答があった。

RadarあるいはLiDARの場合、点群データ(対象物の位置を3次元座標の塊として示したもの、面ではなく点の集合で表現することになる)で結果が出てくるので、これを扱うにはGPUの方が適していることが理由の模様だ。