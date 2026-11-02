【明日発売】ファミマ限定のサッポロビール「コクの神髄」！ 10周年記念の新作

ファミリーマートは11月3日、サッポロビールと共同開発した「サッポロ ビアサプライズ コクの神髄」を全国の酒類取扱店約1万5800店で数量限定発売します。
ファミマ限定「ビアサプライズ」10周年の最新作が登場
ファミリーマート限定の「ビアサプライズ」シリーズは、2026年6月に発売10周年を迎えました。
シリーズ第19弾となる今回は、2023年に発売した「サッポロ ビアサプライズ コクの神髄」を進化させ、麦芽とホップの両方にこだわったエールビールを展開します。
▲サッポロ ビアサプライズ コクの神髄 350ml缶 269円
▲サッポロ ビアサプライズ コクの神髄 500ml缶 352円
4種の麦芽をブレンドする「新・濃密ブレンド製法」を採用し、麦芽由来の重厚で複雑な香りと味わいを引き出しています。
さらに、ビターホップ、フレーバーホップ、ファインアロマホップの3種をそれぞれ一部使用。華やかな香りを生み出す上面発酵酵母（エール酵母）で醸造し、麦の濃密なコクとホップの上品な苦み、華やかな香りを組み合わせています。アルコール度数は6％。
パッケージは深みのある背景色を採用し、上質なコクを表現。華やかな装飾を施し、贅沢な味わいをイメージしたデザインに仕上げたといいます。
なお、全国の酒類取扱店で販売されますが、数量限定商品のため、店舗によっては取り扱いがない場合があります。
ファミマ限定ビール、もう10周年！
ファミマとサッポロビールの共同開発シリーズ「ビアサプライズ」が、なんと発売10周年！ しかも、今回で第19弾というから驚きです。
コンビニ限定のビールがこれだけ長く続いているんですね。今回は過去に登場した「コクの神髄」をさらに進化させたということで、どんな味わいになっているのか気になります。
・発売日：2026年11月3日
※価格は税込み表記です。
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