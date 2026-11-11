【本日】丸亀製麺、390円→190円の半額に！「釜揚げうどんの日」開催

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」では本日11月11日、「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供する「釜揚げうどんの日」を実施します。



東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店をのぞく全国の店舗で開催されます。

・釜揚げうどん（通常価格→特別価格）

並390円→190円

大580円→290円

得770円→380円



「釜揚げうどん」は、注文を受けてから茹で釜から直接うどんをすくい上げ、桶に盛り付けて提供する看板うどんメニューです。丸亀製麺の定番中の定番メニュー。「釜揚げうどんの日」は当日限定で全サイズが半額で提供されます。



この「釜揚げうどんの日」を通常毎月1日に実施しているものですが、創業月である11月は開催日を3回に増やし、 11月は11日・21日も開催となりました。



つまり今日はイレギュラーの半額デー。お得な機会を活用しちゃいましょう！



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※店舗によって開催日や価格が異なる場合があるほか、改装や臨時休業、施設の方針などにより実施しない場合もある

※価格は税込み表記です。