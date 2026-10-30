丸亀製麺「釜揚げうどん半額」が月3回も！ 11月は1日・11日・21日に開催

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は11月1日より、創業26周年を記念した「創業感謝祭」を開催します。
期間中は順次、看板商品「釜揚げうどん」を半額で提供する企画を3日間実施するほか、公式アプリ限定クーポンの配信や、創業感謝祭オリジナルグッズが当たるXプレゼントキャンペーンを展開します。
丸亀製麺「創業感謝祭」！
第1弾は「釜揚げうどん」を半額で提供
まず第一弾として、11月1日、11日、21日の3日間、「釜揚げうどんの日」を開催します。
通常は毎月1日に実施している企画ですが、創業月の11月は開催日を3回に増やし、「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供します。
・釜揚げうどん 並390円→190円、大580円→290円、得770円→380円
対象は全国の丸亀製麺です。ただし、東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店では実施しません。
店舗によって開催日や価格が異なる場合があるほか、改装や臨時休業、施設の方針などにより実施しない場合もあります。
第2弾は、公式アプリ限定クーポンを配信
11月2日からは、公式アプリ限定の「創業感謝祭特別クーポン」を配信します。期間限定商品や親子丼、天ぷらなどを対象に、割引クーポンを順次用意します。
「肉辛まぜうどん」30円引きクーポン
配信期間：11月2日～10日
「濃厚味噌だしうどん」30円引きクーポン
配信期間：11月2日～10日
「親子丼」30円引きクーポン
配信期間：11月2日～10日
好きな天ぷら 30円引きクーポン
配信期間：11月2日～10日
好きなうどん・天ぷら 各50円引きクーポン
配信期間：11月12日～20日
好きなうどん 30円引きクーポン
配信期間：11月22日～23日
近日公開のクーポン
配信期間：11月25日～30日
クーポンの利用条件などの詳細は、丸亀製麺公式アプリで確認できます。アプリでは、クーポンや季節限定商品の情報を無料で配信するほか、来店スタンプの獲得・交換や、お品書き、店舗検索なども利用できます。
創業日にはオリジナルグッズが当たるXキャンペーン
さらに、創業日の11月21日、公式Xでプレゼントキャンペーンを実施します。公式Xアカウントをフォローし、「＃丸亀製麺の誕生日を一緒に祝おう」を付けて、丸亀製麺との今年の思い出を引用ポストすると応募できます。
応募者の中から抽選で26人に、創業感謝祭オリジナルの「釜揚げうどん桶」と「目印チャーム」をセットでプレゼントします。グッズのデザインは変更になる場合があります。
また、丸亀製麺の公式ファンコミュニティ「Mochi-Mochiクラブ」も、11月21日に3周年を迎えます。これを記念し、コミュニティ限定グッズのプレゼント企画を実施します。会員登録は無料で、新たに入会する人も参加できます。
11月は「釜揚げうどん半額」が3回も！
今回の創業感謝祭のスケジュールを整理すると、以下のとおりです。
【第1弾】釜揚げうどん半額
11月1日・11日・21日
【第2弾】公式アプリ限定クーポン
11月2日～10日、12日～20日、22日～23日、25日～30日
【第3弾】Xプレゼントキャンペーン
11月21日
中でも注目したいのは、やっぱり「釜揚げうどん」の半額企画。並サイズなら通常390円のところ190円で食べられます。
普段は月に1度のチャンスが、11月はなんと3回に！ まずは11月1日、続いて11日・21日と、お得な日をお忘れなく！
・開始日：2026年11月1日
・終了日：2026年11月30日
※価格は税込み表記です。
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