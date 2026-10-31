幸楽苑が「トムヤムクンらーめん」!? エビ入りの本格派、これは気になる！

ラーメンチェーン「幸楽苑」は11月4日、タイ王国での10号店・11号店の出店を記念して開発した「トムヤムクンらーめん」を発売します。
麺を使わない「トムヤムクンスープ」も同価格で用意するほか、餃子や炒飯などを組み合わせたお得なセットも販売します。
幸楽苑に「トムヤムクンらーめん」登場！
エビやきのこ入りで本場タイの味わい
タイ王国では、9月16日に10号店「幸楽苑 1981 Soul＆Sold店」がオープンし、10月30日には11号店「幸楽苑 LIVE RAMINTRA店」がオープンします。今回の新商品は、タイでの出店を記念して開発したメニューです。
▲トムヤムクンらーめん 890円
トムヤムクンスープ 890円
爽やかな酸味と辛みが特徴の一杯です。スープにはレモングラス、カー、バイマックルーなどのハーブに加え、ココナッツミルク、ナンプラー、ライムなどを使用しています。
まろやかなコクとうまみに柑橘系の香りを組み合わせ、本場タイの味わいを取り入れながら、日本の人にも食べやすい味わいに仕上げています。
具材にはエビ、しめじ、きくらげ、玉ねぎを使用しています。
麺を使わず、野菜をたっぷり使用したトムヤムクンスープも用意します。
▲トムヤムクンらーめん 餃子セット 通常1170円→1090円 ※80円お得
▲トムヤムクンらーめん 炒飯セット 通常1260円→1190円 ※70円お得
▲トムヤムクンらーめん ミックスセット 通常1540円→1390円 ※150円お得
なお、ショッピングセンター内のフードコート店舗と吾妻PA店では販売しません。
幸楽苑でトムヤムクン!? どんな味か気になる！
幸楽苑といえば、醤油や味噌などのラーメンがおなじみですが、そこにトムヤムクンが登場するとは、ちょっと意外！
タイでの出店を記念したメニューということで、現地の味をどのように幸楽苑のラーメンに取り入れたのか気になります。酸味と辛みのあるスープに、いつものラーメンとは違う味わいを期待したいですね。
・発売日：2026年11月4日
※価格は税込み表記です。
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