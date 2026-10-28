【本日から】セブンにラーメンWalker監修の新作！ 今度は“博多×札幌”の合体ラーメン

セブン‐イレブンは、本日10月28日から「ラーメンWalker」が監修する新作ラーメン2品を発売します。

「春木屋の皿中華そば」「博多豚骨×札幌味噌ラーメン」

今回、老舗ラーメン店「春木屋」が挑戦する新ジャンル「皿中華そば」と、博多豚骨と札幌味噌を組み合わせたラーメンが登場。

▲「ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば」（645円）



老舗ラーメン店「春木屋」が挑戦する新ジャンル「皿中華そば」に、ラーメンWalkerが注目して監修した商品。



少量の濃いめのスープと麺をよく混ぜて食べるスタイルで、煮干しと醤油の香りやうまみが効いたスープに、コシのある中太ちぢれ麺を合わせています。千切り生姜が味のアクセントとなり、別添のあらびき胡椒で味の変化も楽しめるといいます。

▲「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」（626円）



博多豚骨と札幌味噌という、人気のご当地ラーメン2種類を組み合わせたラーメン。



豚骨スープと味噌を合わせた濃厚仕立てのスープに、博多豚骨の細麺を使用。具材にはキクラゲや紅生姜、コーンなど、両ラーメンの定番具材を盛り付けています。

※価格は税込み表記です。