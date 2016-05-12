日本HP、NVIDIA GB300搭載「HP ZGX Fury G1n AI Station」発表　AI開発向け高性能ワークステーション

日本HPは10月26日、AI開発に特化したタワー型ワークステーション「HP ZGX Fury G1n AI Station」を発表した。価格は28,490,000円からで、10月27日から販売開始する。デスクサイドでデータセンター級のAI処理を実現する高性能機として、研究開発現場やオフィス導入を見据えた製品だという。

最大の特徴は、NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchipを搭載し、748GBのコヒーレントメモリを備える点だ。これにより、1兆パラメータ規模のモデル推論に対応し、1,000億パラメータを超える大規模モデルのファインチューニングも視野に入る構成だという。AIの開発、検証、展開を1台で完結しやすく、クラウドへの移行コストやレイテンシーの変動を抑えながら、社内でデータとワークフローを管理できる点も強みだ。

用途面では、複数ユーザーによる同時推論や、複数の開発者による並行作業にも対応する設計だ。さらに、複数台を連携して性能を拡張できるスケールアウトにも対応し、AIワークロードの増加に合わせて柔軟に運用しやすい。ソフトウェア面では、事前構成済みの無料AIツール群「HP ZGX Toolkit」を提供し、オープンソースベースの環境を活用できるほか、NVIDIA OpenShellによる分離されたサンドボックス環境でAIエージェントを安全に展開できるという。

筐体はデスクサイド利用に加えてラックマウントにも対応し、オフィス、ラボ、データセンターのいずれにも導入しやすい設計だ。Windows対応は2026年12月以降に予定されている。