HyperX「SoloCast 2 Pro」10月30日発売　AIノイズ低減に対応するUSBマイクが12,980円

日本HPは10月23日、ゲーミングブランドHyperXの新製品「HyperX SoloCast 2 Pro ゲーミング USBコンデンサーマイク」を発表した。価格は12,980円で、10月23日からAmazonで先行予約を開始し、10月30日からHP公式ストア、HyperX製品を取り扱う家電量販店およびオンラインストアで販売を始めるという。



あわせて、既存モデル「HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク USBマイク」のフロスト新色と、「HyperX Cloud III S Wireless ゲーミングヘッドセット」のラベンダー新色も10月30日から発売する。

「HyperX SoloCast 2 Pro ゲーミング USBコンデンサーマイク」は、進化したデュアルコンデンサーカプセルと内蔵の防振サスペンションを採用し、カーディオイドの収音範囲全体で安定した収録を実現するモデルだ。内蔵ポップフィルターで破裂音を抑え、3.5mmオーディオ出力によるダイレクトモニタリングにも対応するほか、音声レベルを視認しやすいRGBライトリングも備える。ソフトウェア「HyperX NGENUITY」を使えば、マイクゲイン、モニターミックス、ダイナミックレンジ圧縮、EQフィルター、AIノイズリダクションまで細かく調整できるという。

既存モデルの「HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク USBマイク」は、コンパクトな筐体に内部ショックマウントと内蔵ポップフィルターを搭載したプラグ＆プレイ対応機だ。新色フロストが加わり、ブラックと合わせて選択肢が広がる。「HyperX Cloud III S Wireless ゲーミングヘッドセット」は、2.4GHz無線接続で最大約120時間、Bluetooth接続で最大約200時間のバッテリー駆動をうたうほか、ブームマイクを外しても本体内蔵マイクを利用できる柔軟性を持つ。新色ラベンダーの追加により、従来のブラック、ブラック／レッド、ホワイトに続くカラーバリエーションがそろう。