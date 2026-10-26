ご飯おかわり無料！ 大海老＆大粒カキの天ぷら定食がスタート

「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、「牡蠣フェア」を10月22日より開催中です。期間中、牡蠣と大海老を組み合わせた天丼や天ぷら定食が揃います。

広島県産の大粒の牡蠣！

さん天「牡蠣フェア」を開催中

「さん天」は関西を中心に出店する天ぷらチェーン。ただ今、広島県産の大粒牡蠣をメインにしたフェアを開催しています。



フェアでは「大海老と牡蠣のゆずおろし天丼」と「贅沢大海老と牡蠣のゆずおろし天ぷら定食」などを販売しています。

▲大海老と牡蠣のゆずおろし天丼 1090円

広島県産の大粒牡蠣2個に、大海老天を組み合わせた天丼です。菊花と野菜のかきあげも盛り付けています。きざみゆずをのせた大根おろし（ゆずおろし）と一緒に味わえます。

▲贅沢大海老と牡蠣のゆずおろし天ぷら定食 1590円

牡蠣天2個に加え、牡蠣大葉巻き天、牡蠣天味噌かけもついた定食です。ゆずおろしを添えて、さっぱりと味わえます。定食はご飯のおかわりが無料です。



この他にも以下のメニューがラインナップ。

・大海老と牡蠣のゆずおろし天ぷら盛合せ 990円

・贅沢牡蠣尽くし天丼 1290円

・牡蠣尽くし天ぷら定食 1390円

・贅沢牡蠣尽くし天ぷら盛合せ 1190円

・牡蠣天 350円

・牡蠣大葉巻き天 380円

・牡蠣天味噌かけ 380円

ご飯おかわり無料！ 牡蠣づくしの定食が贅沢

大粒の牡蠣を天丼や定食でたっぷり味わえる、今回の牡蠣フェア。「贅沢大海老と牡蠣のゆずおろし天ぷら定食」では、牡蠣の大葉巻き天や牡蠣天味噌かけといった手のこんだ一品も盛り込まれています。



しかも、さん天では定食のご飯がおかわり無料！ これだけ天ぷらの種類があったら、ご飯も進みそうですね。



牡蠣好きなら、いろいろな食べ方を試してみたくなっちゃいますね。丼も定食も気になります。

・発売日：2026年10月22日

※価格は税込み表記です。