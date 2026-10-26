リュウジが「史上最高」と豪語！ ファミマとの新作コラボ9品が10月27日スタート

ファミリーマートは10月27日、料理研究家リュウジ氏が監修する「リュウジの至高のレシピ」第3弾として、全9種類の新商品を全国の店舗で発売します。
シリーズ累計販売数は880万食を突破しており、今回は初のパウチ惣菜もラインアップに加わります。
リュウジ氏✕ファミリーマートの新作9品が登場！
今回登場するのは、おむすびや弁当、パスタ、焼そば、中華まん、スープ、惣菜、冷凍パスタなど全9種類です。
リュウジ氏とファミリーマートが試作と改善を重ね、それぞれのメニューにこだわりの味付けを取り入れました。
▲リュウジの至高のレシピ ペッパーツナマヨネーズおむすび 198円
ブラックペッパーとニンニクを効かせたツナマヨネーズを使用し、ツナフレークとブラックペッパーで炊き込んだごはんと組み合わせています。
▲リュウジの至高のレシピ 炙り豚生姜焼弁当 698円
香ばしく炙った豚肉に、生姜を効かせた甘じょっぱいタレを絡めた生姜焼き弁当です。付け合わせには、リュウジ氏の「エンドレスキャベツ」をイメージしたキャベツを使用しています。
▲リュウジの至高のレシピ ガリバタチキンパスタ 598円
ガーリックとバターの香りを特徴とするチキンパスタです。鶏むね肉のスライスときのこを具材に使用し、濃厚な味わいながら食べ飽きない一品に仕上げています。
▲リュウジの至高のレシピ レモン香るねぎ塩焼そば 598円
ねぎと豚肉を使用した、食べ応えのある塩焼そばです。レモンの酸味にオイスターソースとナンプラーを組み合わせ、パンチのある味付けにしています。
▲リュウジの至高のレシピ ニラだれ鶏 348円
香ばしく焼き上げた鶏もも肉に、醤油と酢のバランスにこだわった特製ニラだれを合わせています。ニラの香りも特徴で、おかずやおつまみとして楽しめます。
▲リュウジの至高のレシピ 辛旨チゲスープ 468円
キムチとコチュジャンを使った辛旨仕立てのスープに、和風だしを効かせています。豚肉や野菜に加えてうどんも使用し、ボリュームのある一品です。
▲リュウジの至高のレシピ ポテトサラダ 198円
ガーリックとブラックペッパーを効かせたポテトサラダです。たまねぎの食感とベーコンの旨みを特徴としています。
▲リュウジの至高のレシピ ペペロンチーノ 430円
ガーリックオイルにソーセージの脂が溶け込んだ冷凍パスタです。仕上げに醤油を加え、味を引き締めています。
▲リュウジの至高のレシピ とろたま牛すきまん 258円
リュウジ氏考案のすき焼きレシピを再現した中華まんです。焦がし砂糖の香ばしさと醤油の深みを効かせたすき焼きを、もっちりとした生地で包んでいます。
中には卵黄風ソースが入っており、具材と絡めて食べられます。数量限定で販売します。
リュウジ氏が「最高傑作」と自信！
おむすびや弁当からパスタ、中華まん、スープ、惣菜まで、幅広いジャンルがそろう今回のコラボ。ニンニクやブラックペッパーを効かせたメニューのほか、レモンの酸味やニラの香りを生かした商品も登場します。
リュウジ氏も「どの商品も一切守りに入らず、本気で開発に取り組んだ結果、リュウジ史上最高、前回の1.5倍くらい良いクオリティに仕上がりました」と、自信たっぷりで送り出す今回の新作。
気になるメニューを組み合わせて、リュウジ氏監修の新作を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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