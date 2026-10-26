リュウジが「史上最高」と豪語！ ファミマとの新作コラボ9品が10月27日スタート

ファミリーマートは10月27日、料理研究家リュウジ氏が監修する「リュウジの至高のレシピ」第3弾として、全9種類の新商品を全国の店舗で発売します。

シリーズ累計販売数は880万食を突破しており、今回は初のパウチ惣菜もラインアップに加わります。

リュウジ氏✕ファミリーマートの新作9品が登場！

今回登場するのは、おむすびや弁当、パスタ、焼そば、中華まん、スープ、惣菜、冷凍パスタなど全9種類です。

リュウジ氏とファミリーマートが試作と改善を重ね、それぞれのメニューにこだわりの味付けを取り入れました。

▲リュウジの至高のレシピ ペッパーツナマヨネーズおむすび 198円

ブラックペッパーとニンニクを効かせたツナマヨネーズを使用し、ツナフレークとブラックペッパーで炊き込んだごはんと組み合わせています。

▲リュウジの至高のレシピ 炙り豚生姜焼弁当 698円

香ばしく炙った豚肉に、生姜を効かせた甘じょっぱいタレを絡めた生姜焼き弁当です。付け合わせには、リュウジ氏の「エンドレスキャベツ」をイメージしたキャベツを使用しています。

▲リュウジの至高のレシピ ガリバタチキンパスタ 598円

ガーリックとバターの香りを特徴とするチキンパスタです。鶏むね肉のスライスときのこを具材に使用し、濃厚な味わいながら食べ飽きない一品に仕上げています。

▲リュウジの至高のレシピ レモン香るねぎ塩焼そば 598円

ねぎと豚肉を使用した、食べ応えのある塩焼そばです。レモンの酸味にオイスターソースとナンプラーを組み合わせ、パンチのある味付けにしています。

▲リュウジの至高のレシピ ニラだれ鶏 348円

香ばしく焼き上げた鶏もも肉に、醤油と酢のバランスにこだわった特製ニラだれを合わせています。ニラの香りも特徴で、おかずやおつまみとして楽しめます。

▲リュウジの至高のレシピ 辛旨チゲスープ 468円

キムチとコチュジャンを使った辛旨仕立てのスープに、和風だしを効かせています。豚肉や野菜に加えてうどんも使用し、ボリュームのある一品です。

▲リュウジの至高のレシピ ポテトサラダ 198円

ガーリックとブラックペッパーを効かせたポテトサラダです。たまねぎの食感とベーコンの旨みを特徴としています。

▲リュウジの至高のレシピ ペペロンチーノ 430円

ガーリックオイルにソーセージの脂が溶け込んだ冷凍パスタです。仕上げに醤油を加え、味を引き締めています。

▲リュウジの至高のレシピ とろたま牛すきまん 258円

リュウジ氏考案のすき焼きレシピを再現した中華まんです。焦がし砂糖の香ばしさと醤油の深みを効かせたすき焼きを、もっちりとした生地で包んでいます。

中には卵黄風ソースが入っており、具材と絡めて食べられます。数量限定で販売します。

リュウジ氏が「最高傑作」と自信！

おむすびや弁当からパスタ、中華まん、スープ、惣菜まで、幅広いジャンルがそろう今回のコラボ。ニンニクやブラックペッパーを効かせたメニューのほか、レモンの酸味やニラの香りを生かした商品も登場します。

リュウジ氏も「どの商品も一切守りに入らず、本気で開発に取り組んだ結果、リュウジ史上最高、前回の1.5倍くらい良いクオリティに仕上がりました」と、自信たっぷりで送り出す今回の新作。

気になるメニューを組み合わせて、リュウジ氏監修の新作を楽しんでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。