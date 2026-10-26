【明日から】大切りまぐろ110円！ オオズワイガニも！ はま寿司に注目ネタ登場

回転寿司チェーン「はま寿司」は10月27日から、期間限定商品を全国の店舗で販売します。

まぐろの天身を大切りにした「大切りみなみまぐろ天身」を110円で提供するほか、淡路島産ワカメを使ったメンチカツ風の握りや、北海道産の茹でオオズワイガニも登場します。

大切りみなみまぐろ天身が110円！

今回のラインアップは、手頃な価格で楽しめるまぐろの握りから、ワカメとメンチを組み合わせた変わり種、カニを使った一貫まで全3種類です。

▲大切りみなみまぐろ天身 110円

まぐろの天身を大切りにした握りを110円で味わえます。なめらかな舌触りと、赤身の上品な味わいが特徴といいます。

▲淡路島産わかめのわかメンチ握り 132円

ワカメとメンチを組み合わせた一品です。程よい歯ごたえと豊かな風味が特徴の淡路島産ワカメを使い、ほんのり生姜が香るメンチカツ風に仕上げています。

▲北海道産 茹でオオズワイガニ 319円

「至福の一貫」シリーズから登場する商品です。身の締まった北海道産オオズワイガニを茹でることで、甘みを際立たせています。

期間限定のネタをお得に食べ比べよう！

今回の注目は、110円で楽しめる大切りみなみまぐろ天身。淡路島産ワカメをメンチカツ風に仕上げた変わり種や、甘みを引き立てた茹でオオズワイガニも気になりますね。

いろいろなネタを味わいたい人は、期間限定商品がそろうこの機会にはま寿司に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。