ハーゲンダッツ「禁断のバター尽くし」！ ローソン限定の新作が気になりすぎる

ローソンはアイス「ハーゲンダッツ ミニカップ クレイジーバター」を10月27日から数量限定で販売します。価格は410円です。
バター尽くしの「クレイジーバター」って!?
ローソン限定のハーゲンダッツです。
ハーゲンダッツジャパンのリリースによると、バター尽くしをコンセプトにしたアイスクリーム。豊かなコクが特徴のバターアイスクリームに、ほどよい塩味を効かせたバターソースと、香ばしいバタークッキーを混ぜ込んでいます。
濃厚なバターのコクと甘じょっぱさがあとを引き、食べ進める手が止まらなくなるような“禁断のバター尽くし”の味わいとしています。
▲ハーゲンダッツ「クレイジーバター」
410円（ローソン限定）
内容量は110ml。無脂乳固形分は7.5％、乳脂肪分は15.0％、卵脂肪分は0.8％です。気になるカロリーはひとつ279kcal。
どれだけバターなのか気になりすぎる！
バターアイスクリームにバターソース、さらにはバタークッキーまで！ ここまでバター尽くしにするとは、いったいどんな味になるのでしょうか。
しかも商品名は「クレイジーバター」。ハーゲンダッツが“禁断のバター尽くし”とうたうほどなので、相当な濃厚さを期待してしまいます。
甘じょっぱいバターの味わいが好きな人には、たまらなそうな新作。ローソン限定、しかも数量限定なので、これはぜひ食べてみたい！
・発売日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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