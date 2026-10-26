このページの本文へ

ハーゲンダッツ「禁断のバター尽くし」！ ローソン限定の新作が気になりすぎる

2026年10月26日 17時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ローソン限定！気になる

　ローソンはアイス「ハーゲンダッツ ミニカップ クレイジーバター」を10月27日から数量限定で販売します。価格は410円です。

バター尽くしの「クレイジーバター」って!?

　ローソン限定のハーゲンダッツです。

　ハーゲンダッツジャパンのリリースによると、バター尽くしをコンセプトにしたアイスクリーム。豊かなコクが特徴のバターアイスクリームに、ほどよい塩味を効かせたバターソースと、香ばしいバタークッキーを混ぜ込んでいます。

　濃厚なバターのコクと甘じょっぱさがあとを引き、食べ進める手が止まらなくなるような“禁断のバター尽くし”の味わいとしています。

▲ハーゲンダッツ「クレイジーバター」
　410円（ローソン限定）　

　内容量は110ml。無脂乳固形分は7.5％、乳脂肪分は15.0％、卵脂肪分は0.8％です。気になるカロリーはひとつ279kcal。

どれだけバターなのか気になりすぎる！

　バターアイスクリームにバターソース、さらにはバタークッキーまで！ ここまでバター尽くしにするとは、いったいどんな味になるのでしょうか。

　しかも商品名は「クレイジーバター」。ハーゲンダッツが“禁断のバター尽くし”とうたうほどなので、相当な濃厚さを期待してしまいます。

　甘じょっぱいバターの味わいが好きな人には、たまらなそうな新作。ローソン限定、しかも数量限定なので、これはぜひ食べてみたい！

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください