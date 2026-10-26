ハーゲンダッツ「禁断のバター尽くし」！ ローソン限定の新作が気になりすぎる

ローソンはアイス「ハーゲンダッツ ミニカップ クレイジーバター」を10月27日から数量限定で販売します。価格は410円です。

バター尽くしの「クレイジーバター」って!?

ローソン限定のハーゲンダッツです。



ハーゲンダッツジャパンのリリースによると、バター尽くしをコンセプトにしたアイスクリーム。豊かなコクが特徴のバターアイスクリームに、ほどよい塩味を効かせたバターソースと、香ばしいバタークッキーを混ぜ込んでいます。



濃厚なバターのコクと甘じょっぱさがあとを引き、食べ進める手が止まらなくなるような“禁断のバター尽くし”の味わいとしています。

▲ハーゲンダッツ「クレイジーバター」

410円（ローソン限定）

内容量は110ml。無脂乳固形分は7.5％、乳脂肪分は15.0％、卵脂肪分は0.8％です。気になるカロリーはひとつ279kcal。

どれだけバターなのか気になりすぎる！

バターアイスクリームにバターソース、さらにはバタークッキーまで！ ここまでバター尽くしにするとは、いったいどんな味になるのでしょうか。



しかも商品名は「クレイジーバター」。ハーゲンダッツが“禁断のバター尽くし”とうたうほどなので、相当な濃厚さを期待してしまいます。



甘じょっぱいバターの味わいが好きな人には、たまらなそうな新作。ローソン限定、しかも数量限定なので、これはぜひ食べてみたい！

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。