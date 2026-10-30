野菜どっさり1.6倍！ チャンピオンカレーの盛り盛り企画、価格は980円のまま

チャンピオンカレーは11月2日より、「素揚げ野菜カレー【66g増し】」（980円）を期間限定で販売します。

野菜1.6倍！ それでも価格は980円のまま

石川県発祥のカレーチェーン「チャンピオンカレー」で、野菜をどっさり増量した特別メニューが登場します。



今回の増量は、2027年の創業66周年に向けて実施している「66カレー」企画の第3弾。数字の「6」にちなんで、素揚げ野菜を66g増やしています。

▲素揚げ野菜カレー【66g増し】 980円



通常の「素揚げ野菜カレー」は野菜110gですが、今回は66g増量して176gに。



11月2日から全国26店舗で販売し、年内最終営業日まで提供する予定です。なお、野菜の重量は調理前のものです。



創業66周年に向けた「盛りすぎ」企画！

チャンピオンカレーでは、創業65周年から66周年にかけての2年間、感謝の気持ちを込めた「66企画」を実施しています。



その一環となる「66カレー」では、第1弾として「Lカツカレー チーズ＋66g」、第2弾として「能登豚プレミアムLカツカレー」を販売してきました。

今回は野菜を1.6倍に増やして、価格は据え置き。物価高の今、同じ値段で野菜をこれだけ増やしてくれるのはありがたいですね。



野菜をたっぷり食べたい人には、見逃せない期間限定メニューです！

（※文中の価格はすべて税込）