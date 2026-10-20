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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第212回

にんにく練り込んだ極太麺でガッツリ！ 「日清デカうま 油そば」12個が582円オフ

2026年10月20日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「日清デカうま 油そば 157g×12個」がAmazonで26％オフ！

　にんにくを練り込んだ極太麺と豚コク醤油だれが特徴の「日清デカうま 油そば 157g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

　参考価格は2,255円のところ、現在は26％オフの1,673円で販売中です。582円引きとなっており、1個あたり約139円で購入できます。

アマゾンで日清デカうま 油そば 157g×12個を入手

「日清デカうま 油そば」の特徴
Amazon商品ページより

　「日清デカうま 油そば」は、醤油だれをベースに豚の旨みとごま油をきかせた豚コク醤油だれが特徴のカップ麺です。

　麺にはにんにくを練り込んだ極太麺を採用。大盛麺130gで、食べ応えのある商品として紹介されています。

　調理方法は、熱湯を注いで5分待ったあと、湯切りをして液体ソースを混ぜ合わせるだけ。内容量は1食157gで、12個入りのセットです。

ガッツリ食べたい日のために！油そばをまとめ買い

　にんにくを練り込んだ極太麺に、豚の旨みとごま油をきかせた醤油だれを合わせた「日清デカうま 油そば」。大盛麺130gで、食べ応えのあるカップ麺となっています。

　現在、Amazonでは12個セットが26％オフの1,673円で販売中です。昼食や夜食用にストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンで日清デカうま 油そば 157g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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