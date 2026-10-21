うっそ！ 資さんで「ナポリタンうどん」!? 熱々の鉄板で登場、これは気になる

「資さんうどん」は関西・関東エリアにて10月22日より「ナポリタンうどん」を販売します。

資さんうどんにまさかの「ナポリタンうどん」！

「ナポリタンうどん」は資さんうどん史上初の新メニュー。関西・関東エリアの全25店舗にて期間限定にて登場します。

▲ナポリタンうどん（955円）



中がもちっとした資さんのうどん麺と、ナポリタン王道の具材 “ウインナー・たまねぎ・ピーマン” を、独自に調合した特製濃厚ソースで香ばしく炒めあげたという一品。



目玉焼きとあわせて、熱々の鉄板にのせて提供されます。



スタンダードな「ナポリタンうどん」のほか、チーズのせ、チキンカツのせのバリエーションを用意。

▲チーズナポリタンうどん（1155円）

▲チキンカツのせナポリタンうどん（1197円）



以下の関西エリア10店舗・関東エリア15店舗が販売実施店舗です。



＜販売店舗＞



【兵庫県】尼崎アマドゥ店・伊丹堀池店・西宮神楽店

【奈良県】奈良柏木店・天理嘉幡店

【大阪府】今福鶴見店・南津守店・茨木清水店・三国店

【京都府】松井山手店

【千葉県】八千代店・成田店・こてはし台店・流山駒木台店

【埼玉県】北鴻巣店・三郷店・浦和中島店・川越新河岸店・熊谷肥塚店

【神奈川県】相模大野店・藤沢湘南台店・倉見店

【東京都】両国店・足立鹿浜店・八王子大和田店

なぜナポリタン!? 九州では販売されないので注意

資さんうどんといえば、福岡発祥のうどんチェーン。近年は関東などにも進出し、全国的に店舗を広げています。



定番は、ごぼ天うどんや肉うどんなど、親しみやすい福岡のうどん。そんな資さんうどんが、今度はうどんをソースで炒めて、熱々の鉄板で提供するというのですから驚きです！

しかも今回は、関西・関東の25店舗限定。発祥の地である九州では販売されないというのも、ちょっと意外ですね。



うどん屋さんが作る鉄板ナポリタン。リリースによると「パスタとはまた違った太いうどん麺だからこそ、トマトの旨味を存分に引き出した特製濃厚ソースがしっかり絡む」とうたいます。



いったいどんな味なのか。これは食べてみたくなります！



・発売日：2026年10月22日

（※文中の価格はすべて税込）