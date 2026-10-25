牛皿370円→290円！ 松屋がテイクアウトおかず13品を一斉値下げ

牛めしの「松屋」は10月27日15時から、テイクアウトシリーズ「MATSUYA DELI（マツヤデリ）」の13商品を値下げします（一部店舗を除く）。

牛皿類は80円引き、創業ビーフカレーは70円引き、焼肉・ハンバーグ類は140円引きになります。

松屋のテイクアウトおかず13商品が新価格へ

「MATSUYA DELI」は、牛めしや定食などでおなじみの松屋のメニューを、おかずだけで楽しめるテイクアウトシリーズです。



値下げの詳細は以下の通り。

■牛皿各種は80円引き

・牛皿DELI 370円→290円

・ネギたま牛皿DELI 570円→490円

・おろし牛皿DELI 470円→390円

・キムチ牛皿DELI 470円→390円

・チーズ牛皿DELI 570円→490円

・うまトマチーズ牛皿DELI 600円→520円

牛皿DELIは、ネギたま、おろし、キムチ、チーズ、うまトマチーズなどのバリエーションも値下げします。いずれも80円引きとなります。

■創業ビーフカレーは70円引き

・創業ビーフカレーDELI 560円→490円

創業ビーフカレーDELIは70円引きの490円になります。なお、マイカリー食堂併設店では取り扱いません。

■焼肉・ハンバーグ類は140円引き

・カルビDELI 690円→550円

・牛焼肉DELI 690円→550円

・豚ロース焼肉DELI 590円→450円

・生姜焼きDELI 650円→510円

・うまトマハンバーグDELI 690円→550円

・ブラウンハンバーグDELI 630円→490円

焼肉・ハンバーグ類は、いずれも140円引きです。カルビや牛焼肉、豚ロース焼肉、生姜焼きに加え、うまトマハンバーグやブラウンハンバーグも新価格で販売します。

なお、上記メニューには株主優待券を利用できません。

牛皿290円はうれしい！ ごはんは自宅で用意しても

今回の値下げで、牛皿DELIは370円から290円に！ 300円を切る価格なら、自宅の食卓にもう一品加えたいときにも、気軽に利用できそうですね。ごはんを自宅で用意して、牛皿をおかずにするのもアリです。



ちなみに、松屋の店舗で提供している「牛めし」は、10月13日に値上げされたばかり。並盛は現在480円なので、牛皿DELIの290円とは190円の価格差があります。



もちろん、ごはんの有無や肉の量などが異なるため単純には比較できませんが、松屋のお肉をおかずだけで持ち帰れるのは、なかなか便利ではないでしょうか。

・開始日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。