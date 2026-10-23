ぴよりんがゴジラになった!? 映画公開記念の限定スイーツが名古屋に登場

ジェイアール東海フードサービスは、映画「ゴジラ-0.0」の公開を記念し、11月3日～13日の期間定で、「ぴよりんゴジラ」を販売します。
また、名古屋駅構内の「ぴよりんvillage」をゴジラ仕様に装飾するほか、コラボグッズの販売やデジタルスタンプラリーも実施します。
「ぴよりん」がまさかのゴジラ仕様に！
▲ぴよりんゴジラ（テイクアウト） 580円
販売店舗：ぴよりんshop（名古屋駅） 9時～／12時～／15時～／18時～
ぴよりんshopアトリエ店（勝川） 13時～
名古屋コーチンの卵を使用した濃厚なプリンをチョコレートのババロアで包み、ゴジラをイメージしたトサカのチョコレートをあしらった一品です。
ぴよりんshop（名古屋駅）、ぴよりんshopアトリエ店（勝川）ではテイクアウト商品として販売します。
ぴよりんshopでは1人2個まで購入できます。アトリエ店では購入数の制限を設けていませんが、当日の販売状況によって個数を制限する場合があります。
ぴよりんvillage（名古屋駅）では、店内飲食限定で「ぴよりんゴジラ」を販売します。価格は680円。
販売開始は7時で、毎月絵柄が変わるオリジナルステッカー1枚が付いてきます。
いずれも販売期間は11月3日から11月13日までです。
「ぴよりんvillage」がゴジラ仕様に！
11月3日～17日の期間限定で、JR名古屋駅構内の「ぴよりんvillage」をゴジラ仕様に装飾します。店内を「ぴよりんゴジラ」のビジュアルで彩り、映画の世界観を楽しめる空間にします。
コラボグッズは全14種類
「ぴよりんゴジラ」のオリジナルグッズ全14種類も登場します。JR東海MARKETでは、カラビナ付きぬいぐるみやアイスクリームスプーン、ブリキ缶入りフレークシールなどを限定先行販売します。
▲カラビナ付きぬいぐるみ
※受注生産（受付期間：10月22日15時～11月17日23時59分）
カラビナ付きぬいぐるみは、ゴジラをかぶったぴよりんを再現した立体アイテムです。本企画の限定商品で、受注生産で販売します。
▲アイスクリームスプーン（黄色・黒色）
▲ブリキ缶入りフレークシール
さらに、11月3日～13日の期間は「ぴよりんvillage」でも、両面・3連アクリルキーホルダー、トレーディングめじるしチャーム、タオルハンカチ、トートバッグ、クリアファイル、スマホステッカー、オリジナルTシャツなどを販売します。
■デジタルスタンプラリーも同時開催
JR東海の共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリでは、10月22日15時から11月30日まで「ぴよりんゴジラスタンプラリー」を開催します。
アプリからエントリーし、JR東海MARKETで対象グッズを購入したり、対象店舗に来店してGPSチェックインしたりすると、スタンプを獲得できます。
かわいいぴよりんとゴジラのコラボに注目！
おなじみのぴよりんがゴジラ仕様になった、映画公開記念の特別なスイーツが登場します。チョコレートのババロアやトサカのチョコレートでゴジラを表現した姿がかわいいですね。
限定スイーツだけでなく、グッズや店内装飾、スタンプラリーまで楽しめる今回の企画。映画を観る予定の人も、ぴよりんファンも、名古屋駅で期間限定のコラボを楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月22日
・終了日：2026年11月30日
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