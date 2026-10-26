【29日まで】最大523円引き！ ハンバーグや肉盛りプレートなど11品が25％オフ

アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」は10月23日から、創業47周年を記念した「感謝祭 第3弾」を開催しています。期間は10月29日まで。

「弾丸ハンバーグ」など11品が25％オフに！

今回の感謝祭では、牛肉100％の名物「弾丸ハンバーグ」をはじめ、対象メニュー11品が25％オフになる特別クーポンを公式アプリ会員に配信しています。



対象となるのは、「弾丸ハンバーグ」のハーフやレギュラーサイズ、ステーキやグリルチキンとの盛り合わせなど。例えば「弾丸ハンバーグ【レギュラー】」は、通常1704円のところ1278円で楽しめます。



クーポンはトマト＆オニオン全店で利用でき、当日に新規会員登録した人も対象です。アプリで配信されるクーポン番号を、席に設置されたタブレットに入力して注文します。



なお、仕入れや販売状況によっては、予告なく販売を中止する場合があります。詳しい利用条件は公式アプリで確認できます。

▲弾丸ハンバーグ【ハーフ】 通常1099円→824円 275円お得

▲弾丸ハンバーグ【レギュラー】通常1704円→1278円 426円お得

▲弾丸ハンバーグ＆カットステーキ＆グリルチキン 通常2089円→1566円 523円お得

▲弾丸ハンバーグ＆旨トマチーズハンバーグ 通常2034円→1525円 509円お得

創業47周年の感謝祭第2弾も実施中

トマト＆オニオンでは、感謝祭第2弾として福袋も販売しています。

価格は3000円で、次回来店時から使える総額5000円分のお食事クーポンに加え、感謝祭限定のオリジナルグッズ3点が入っています。なお、すでに売り切れている店舗もあります。

お得に楽しむなら今がチャンス！

牛肉100％の「弾丸ハンバーグ」をお得に味わえる、創業47周年ならではのキャンペーンです。ハンバーグとステーキ、グリルチキンを組み合わせたメニューも対象なので、がっつりお肉を食べたい日にもぴったり。

公式アプリに当日入会しても利用できるため、気になる人はこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月23日

・終了日：2026年10月29日

※価格は税込み表記です。