ファミマのAfternoon Tea監修ドリンクが秋冬仕様に！ アップルティーや黒糖ミルクティーも

ファミリーマートは10月20日から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のチルドカップ飲料2種類とホット専用飲料3種類を全国の店舗で順次発売します。
さらに、10月27日からは「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」を販売します。
ファミマのAfternoon Tea監修シリーズに秋冬の新作！
ホット飲料やミルクティーが登場
今回、「Afternoon Tea」監修のチルドカップのミルクティーは、茶葉の配合を一から見直して大幅にリニューアルします。
■チルドカップ飲料は茶葉のブレンドを見直し
▲ファミマル 紅茶を愉しむミルクティー 210円
紅茶の味わいをしっかり感じられるミルクティーです。紅茶の華やかな香りと深いコクに加え、紅茶とミルクのまろやかなバランスを楽しめるといいます。
▲ファミマル ミルクに癒されるミルクティー 210円
ミルクの味わいを主役にしたミルクティーです。しっかりとした甘さとミルクのコクが特徴で、ミルクのまろやかな味わいを楽しめます。
■ホット専用飲料はアップルティーやルイボスティーなど3種類
「Afternoon Tea」監修のホット専用飲料は、アップルとはちみつの香りを楽しめるホット専用のフレーバーティーなど3種ををラインアップ。人気の黒糖ロイヤルミルクティーも、ホットで楽しめる商品として登場します。
▲ファミマル ホット はちみつ香るアップルティー 150円
アップルとはちみつの甘く優しい香りと、華やかな紅茶の味わいが特徴のフレーバーティーです。なお、無果汁の商品です。
▲ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー 140円
南アフリカ産の茶葉を100％使用した、ノンカフェイン・無糖のルイボスティーです。黒豆の香ばしい香りと、ルイボスのすっきりした味わいを楽しめるといいます。
▲ファミマル ホット アールグレイラテ 160円
スリランカ産ウバ茶葉を40％使用したアールグレイラテです。アールグレイの紅茶のコクと、国産牛乳を使用した濃厚な味わいが特徴です。
■人気の黒糖ロイヤルミルクティーがホットでも登場
▲ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー 192円
2026年5月にシリーズ初のボトル缶飲料として登場した「黒糖ロイヤルミルクティー」が、ホットでも楽しめる商品として再登場します。
通常のロイヤルミルクティーと比べて1.3倍のアッサム茶葉を使用し、濃厚なミルクに黒糖と紅茶の味わいを組み合わせています。
各商品は全国のファミリーマートで順次発売します。ただし、店舗によって取り扱いのない場合があります。
紅茶の香りとミルクのコクを楽しもう！
肌寒い日に温かい紅茶を片手にひと息つきたいときは、ファミマの新作ドリンクをチェックしてみてはいかがでしょうか。
はちみつ香るアップルティーや濃厚なアールグレイラテ、黒糖の風味を楽しめるミルクティーなど、その日の気分に合わせて選べるのもうれしいですね。
・発売日：2026年10月20日
・発売日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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