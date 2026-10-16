背脂こってり、ニンニクがっつり！ スガキヤ「スガジロー」が今年も登場、名古屋民歓喜!?

名古屋発のラーメンチェーン「スガキヤ」は10月22日から、数量限定で「スガジローラーメン」「スガジロー油そば」を発売します。

昨年15万食完売の「スガジロー」が進化して帰ってきた！

「スガジロー」は特製背脂が特徴のガッツリ系の限定メニューです。一昨年、昨年の販売時に売り切れが続出し、昨年は15万食を販売。今年はスープのコクとうまみを高めて帰ってきました。

さらに、ラーメンの1.5倍の麺量を楽しめる汁なしタイプの「スガジロー油そば」も新たにラインアップに加わります。

いずれも、ニンニクを効かせた特製背脂や食べ応えのある太麺、たっぷりのヤサイ、直火焼きチャーシューを組み合わせたメニューです。販売は商品がなくなり次第終了します。

▲スガジローラーメン 780円～

スガキヤ特製の和風とんこつスープをベースに、ニンニクを効かせた特製背脂、大判の直火焼きチャーシュー、たっぷりのヤサイ、太麺を合わせています。

今年はスープを濃縮し、コクとうまみを高めた一杯に仕上げてたといいます。

▲肉入スガジローラーメン（肉4枚） 930円～

「スガジローラーメン」にチャーシューを4枚加えたメニューです。麺の大盛りにも対応しており、追加料金110円で注文できます。

▲スガジロー油そば 780円～

今年新登場する汁なしタイプのメニューです。スガジローラーメンの1.5倍の麺量を使用し、コクとうまみを凝縮した濃厚だれで味わいます。

太麺に背脂、ニンニク、ヤサイ、直火焼きチャーシューを合わせています。なお、麺の大盛りには対応していません。

▲肉入スガジロー油そば（肉4枚） 930円～

「スガジロー油そば」にチャーシューを4枚加えたメニューです。こちらもラーメン単品と比較して麺量が1.5倍となっています。

価格は店舗によって異なり、カエデウォーク長津田店と本厚木ミロードイースト店では別価格となります。また、スガキヤ公式アプリでは、お得に食べられるクーポンを配信します。

あのスガキヤがガッツリ系に！ 今年も見逃せない

スガキヤといえば、あっさりした和風とんこつスープに、お手頃な価格が魅力のラーメンチェーン。



そんなスガキヤが、ニンニクに背脂、山盛りのヤサイを盛り込んだガッツリ系ラーメンを出すというのだから、おもしろいですよね。



しかも今年は、麺量1.5倍の油そばまで登場。昨年15万食を売り上げた人気メニューが、さらにパワーアップして帰ってきます。スガキヤに親しんできた名古屋民にとっても、これは胸アツな展開ではないでしょうか！

・発売日：2026年10月22日

※価格は税込み表記です。