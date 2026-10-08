10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第70回
「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！
32インチ4Kの映像美を追求！ 低反射グレアパネル採用の高機能miniLEDゲーミングモニター
2026年10月08日 16時30分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この秋注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングモニター「GA32V1M MAX」をご紹介します。
32インチ大画面、4Kの美麗な映像
INNOCN「GA32V1M MAX」は、32インチ4Kの大画面で映像の美しさにこだわったゲーミングモニターです。
miniLED採用モデルでは珍しいグレアパネルを採用しながら、AR低反射処理によって映り込みも抑制。高リフレッシュレートや残像軽減など、ゲーミング向けの機能も充実しています。
ポイント①：32インチ4Kで映像の美しさを追求
32インチの4Kディスプレーを採用し、とにかく映像の美しさにこだわったモデルです。ゲームの映像を大画面で楽しみたい人だけでなく、モニターの画質の良さにこだわりたいユーザーにも注目してほしい一台です。
ポイント②：miniLEDでは珍しいグレアパネルにAR低反射処理を採用
miniLEDゲーミングモニターでは珍しいグレアパネルを採用しているのが大きな特徴。AR低反射処理によって、映り込みも抑えられています。グレアパネルならではの映像表現と、映り込みの少なさの両立による魅力、ぜひモニター玄人にこそ試してほしいところです！
ポイント③：高リフレッシュレートから解像度切り替えまで幅広く対応
ゲーミングモニターとしての機能も充実しており、高リフレッシュレートや残像軽減などに対応。FPSなどのゲーム向けに解像度を切り替える機能も備えています。ゲームだけでなく、クリエイティブな作業で長時間使うのにも向いていますよ！
10月10日（土）は秋葉原に！
INNOCN「GA32V1M MAX」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この秋に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この秋、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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