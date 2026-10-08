高性能チップに144Hzディスプレー、 薄型ボディにゲーム向けの性能を凝縮したタブレット「Xiaomi Pad 8」がめちゃいいぞ

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この秋注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、Androidタブレット「Xiaomi Pad 8」をご紹介します。

Androidタブレットでゲームを存分に楽しむ！

シャオミ「Xiaomi Pad 8」は、Androidタブレットでゲームを楽しみたいユーザーに向けたモデルです。

Snapdragon 8s Gen 4を搭載しながら、厚さ5.75mmの薄型ボディを実現。高解像度かつ高リフレッシュレートのディスプレーに加え、大容量バッテリーも備えています。

ポイント①：Snapdragon 8s Gen 4搭載の高性能を薄型ボディに凝縮

SoCにはSnapdragon 8s Gen 4を採用し、高い処理性能を備えています。それでいて、本体の厚さは5.75mmと薄型。高性能と薄型設計を両立しており、ゲームを楽しむためのタブレットを探している人に刺さる一台だと思います。

ポイント②：11.2型の3.2Kディスプレーは最大144Hzに対応

ディスプレーは11.2型で、解像度は3.2K。さらに最大144Hzのリフレッシュレートに対応しています。高精細な映像を楽しめるだけでなく、滑らかな画面表示にも期待できる仕様です。このハイリフレッシュレートによる滑らかさ、ゲーム好きなら思わずうなるはず。

ポイント③：長時間のゲームプレイを支える9200mAhバッテリー

バッテリー容量は9200mAhとかなりの大容量。ゲームを長時間楽しみたいユーザーにとって、バッテリー容量の大きさはうれしいポイントですよね。通勤中、カフェ、休憩中にと、さまざまなシーンで使いたくなっちゃいます。

10月10日（土）は秋葉原に！

シャオミ「Xiaomi Pad 8」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この秋に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この秋、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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