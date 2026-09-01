MSI「Katana 15 HX」新モデル、RTX 5060搭載で10月15日発売　薄型軽量の15.6型ゲーミングノートPC

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Katana」シリーズの新モデル「Katana-15-HX-C14WFOK-5833JP」を10月15日より順次販売開始する。価格はオープンプライス。筐体を刷新し、従来の高性能を保ちながら薄型・軽量化した点が特徴で、限られた設置スペースでも扱いやすい15.6インチモデルとして投入される。

新モデルは、インテル Core i7 プロセッサー 14650HXとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用し、32GBメモリと1TB SSDを標準搭載する。WQHD解像度の15.6インチノングレア液晶は165Hzリフレッシュレートに対応し、滑らかな描画でゲームの動きを捉えやすい構成だ。サイズはおよそ幅359×奥行249×高さ22.9mm、重量はおよそ2.1kgとなる。

筐体デザインの見直しにより、ゲーミング性能と実用性を両立しつつ、持ち運びや設置の負担を抑えた。映像出力とUSB Power Delivery対応のUSB Type-C、有線LAN、複数のUSB Type-Aポートを備え、周辺機器を接続した本格的なゲーム環境を組みやすい。さらに、4ゾーンRGBバックライト内蔵の日本語キーボードを搭載し、視覚的な演出も強化している。

MSIによると、購入後すぐに快適な環境を整えたいユーザーや、ノートPC1台でゲームから日常利用、コンテンツ制作までこなしたいユーザーを想定したモデルだという。