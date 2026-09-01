エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG OLED 321UPX18」を11月26日より発売する。価格は123,800円前後で、販売先はAmazonだ。31.5インチの4K UHD表示に加え、最大180Hzの高リフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度を備え、高速描画が求められるゲームから映像編集まで幅広く対応するモデルだ。

「MAG OLED 321UPX18」の大きな特徴は、5層タンデムQD-OLEDパネルを採用している点だ。量子ドットと有機ELを組み合わせることで、深い黒表現と鮮やかな色彩を両立し、ピーク輝度の持続性も高めているという。4K UHDは3,840×2,160ドットで、フルHDの4倍にあたる画素数となり、ゲーム映像の細部や写真、動画編集の確認作業でも高い精細感を発揮する構成だ。

表示性能だけでなく、実用性の高さも魅力だ。1組のキーボードとマウスで2台のPCを切り替えられるKVMスイッチを搭載し、デスク周りをすっきりまとめやすい。さらに24.5／27インチモードを備え、FPSなどの競技性が高いタイトルでは画面サイズを調整してプレイしやすい環境を作れる。MSI OLED Care 2.0による焼き付き対策や、アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングも備え、長時間利用への配慮も行き届いている。

主な仕様は、画面サイズ31.5インチ、解像度4K UHD、最大リフレッシュレート180Hz、応答速度0.03ms（GTG）、最大輝度250cd/㎡、ピーク時450cd/㎡、コントラスト比1,500,000：1となる。入力端子はHDMI 2.1を2系統、DisplayPort 1.4aを1系統、USB Type-Cを1系統搭載する。本体サイズはおよそ幅720×奥行き234×高さ471mm、重量はおよそ8.1kgとなる。製品本体国内保証は購入日より3年間だ。