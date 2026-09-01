MSI「Crosshair A16 HX MLG Edition E8W」10月14日発売、白い周辺機器もそろう限定パッケージ

エムエスアイコンピュータージャパンは、限定モデルのゲーミングノートPC「Crosshair A16 HX MLG Edition E8W」を10月14日から順次販売開始する。価格はオープンプライス。

Crosshair A16 HX MLG Edition E8Wは、ステラホワイトの筐体に加え、マウス、マウスパッド、ヘッドセットまで同系色でそろえた限定パッケージだ。PC本体だけでなく周辺機器まで統一することで、ホワイト基調のデスク環境を構築しやすい設計となる。見た目の一体感を重視するゲーマーや、作業空間の印象を整えたいユーザーに向く製品だ。

中核性能として、16コア32スレッドで最大5.3GHz駆動に対応するAMD Ryzen 9 8940HXを搭載する。32GBのDDR5メモリと組み合わせることで、ゲームプレイと同時に通話アプリ、ブラウザ、編集ソフトを立ち上げるようなマルチタスクにも対応しやすいという。ゲーム用途に加え、動画編集や画像編集、ローカルAIの活用まで視野に入る点も特徴だ。

グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUまたはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用。いずれも8GB GDDR7、最大115Wで、240Hz対応のWQXGAディスプレイと組み合わせることで、高速描画と滑らかな映像表示をねらう。GPU性能を生かした高解像度の編集作業や、フレームレートを重視するゲームプレイにも対応する構成だ。製品の詳細はMSIの製品ページで確認できる。