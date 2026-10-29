MSI、Roamii対象ルーター購入でSurfsharkが6ヵ月使える限定キャンペーン

エムエスアイコンピュータージャパンは、メッシュルーター「Roamii」シリーズの対象製品を購入したユーザーに、総合セキュリティ・VPNサービス「Surfshark」Starterプランの6ヵ月分利用コードを進呈する「MSI x Surfsharkキャンペーン」を11月12日から開催する。



対象製品の購入期間は7月3日から2027年2月11日まで、応募期間は11月12日から2027年2月11日まで、アクティベーション期間は11月12日から2027年3月31日までとなる。対象製品は「Roamii BE Pro Mesh System 2-Pack」と「Roamii BE Lite Mesh System 2-Pack」で、1-Packモデルは対象外だという。購入後はMSIメンバーセンターで製品登録と応募手続きを行い、後日メールでキャンペーンコードを受け取る仕組みだ。

バンドル製品やBTOパソコンとのセット品、アウトレット品、中古品、並行輸入品などは対象外となるため注意が必要だ。価格は販売店や構成によって異なるため、購入時は各製品ページや取り扱い店舗で確認する形になる。