MSI「Cyborg 15 Max C2W」発表、RTX 5070・メモリ32GB搭載の15.6型ゲーミングノート

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Cyborg」シリーズの新モデル「Cyborg-15-Max-C2WG-2761JP」を、10月15日よりMSI公式オンラインショップ限定で順次販売開始する。価格はオープン価格となっている。15.6インチ筐体にGeForce RTX 5070 Laptop GPU、インテル Core 7 プロセッサー 240H、メモリ32GB、1TB SSDを搭載し、最新ゲームから動画編集、配信、3D制作まで幅広い用途を見据えた構成だ。

最大の特徴は、8GBのGDDR7メモリを備えるNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用した点にある。最大GPU消費電力は100Wで、映像処理や描画負荷の高いタイトルでも性能を引き出しやすい構成だ。さらに、Cyborgシリーズ初のデュアルファン冷却システム「Cooler Boost」を採用し、高負荷時の熱対策にも配慮した設計となる。

CPUは10コア16スレッドのインテル Core 7 プロセッサー 240Hで、最大5.2GHzの動作周波数に対応する。メモリはDDR5 32GB、ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDを標準搭載するため、ゲームの起動やデータ読み込みだけでなく、複数アプリを並行して使うクリエイティブ作業でも快適さを狙える。ディスプレイは15.6インチのフルHDノングレア液晶で、144Hzの高リフレッシュレートに対応。一般的な60Hz表示よりも滑らかな映像を表示でき、FPSやアクションなど動きの速いゲームで有利に働く仕様だ。