MSI「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」発売へ PC内部にも卓上にも置ける12.3インチ液晶
エムエスアイコンピュータージャパンは、PCのドレスアップとシステムモニタリングを両立する12.3インチ液晶ディスプレイ「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」を10月30日に発売する。価格は19,980円。発売に先駆け、10月16日からはAmazon、TSUKUMO、ビックカメラグループ、ZOA、PCワンズ、XPRICE、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshinなどの販売店で予約販売を実施するという。
MAG VIEW XPANDER 12 / WHITEは、解像度1920×720、リフレッシュレート60Hzに対応した12.3インチのIPS液晶を採用する。MSI Centerから拡張ディスプレイモードへ切り替えられ、CPUやGPUの状態確認などのシステムモニタリングだけでなく、時刻表示やお気に入りの画像の表示にも活用できる。PC内部の演出性を高めつつ、サブモニターとしても使える点が特徴だ。
設置方法も柔軟で、付属のマグネットスタンドによる卓上設置に加え、360mmラジエーターマウントやL字型ブラケットマウントにも対応する。接続ケーブルは、マザーボード内部のUSBピンヘッダーにつなげるType-C to USB 2.0ケーブルと、通常のUSBポートに接続するType-C to Type-Aケーブルの2種類を同梱。ケース内配線とデスク上での外部接続を使い分けやすい仕様だ。
カラーはブラックとホワイトの2色展開で、本体だけでなく付属ケーブルまで色味をそろえている。ピラーレスケースをはじめとする自作PCのテーマに溶け込みやすく、見た目の統一感を重視するユーザーに向く。サイズはおよそ幅326×奥行135×高さ16mm、重量は1.13kgとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります