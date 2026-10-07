MSI「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」発売へ　PC内部にも卓上にも置ける12.3インチ液晶

エムエスアイコンピュータージャパンは、PCのドレスアップとシステムモニタリングを両立する12.3インチ液晶ディスプレイ「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」を10月30日に発売する。価格は19,980円。発売に先駆け、10月16日からはAmazon、TSUKUMO、ビックカメラグループ、ZOA、PCワンズ、XPRICE、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshinなどの販売店で予約販売を実施するという。

MAG VIEW XPANDER 12 / WHITEは、解像度1920×720、リフレッシュレート60Hzに対応した12.3インチのIPS液晶を採用する。MSI Centerから拡張ディスプレイモードへ切り替えられ、CPUやGPUの状態確認などのシステムモニタリングだけでなく、時刻表示やお気に入りの画像の表示にも活用できる。PC内部の演出性を高めつつ、サブモニターとしても使える点が特徴だ。

設置方法も柔軟で、付属のマグネットスタンドによる卓上設置に加え、360mmラジエーターマウントやL字型ブラケットマウントにも対応する。接続ケーブルは、マザーボード内部のUSBピンヘッダーにつなげるType-C to USB 2.0ケーブルと、通常のUSBポートに接続するType-C to Type-Aケーブルの2種類を同梱。ケース内配線とデスク上での外部接続を使い分けやすい仕様だ。

カラーはブラックとホワイトの2色展開で、本体だけでなく付属ケーブルまで色味をそろえている。ピラーレスケースをはじめとする自作PCのテーマに溶け込みやすく、見た目の統一感を重視するユーザーに向く。サイズはおよそ幅326×奥行135×高さ16mm、重量は1.13kgとなる。