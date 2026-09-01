エムエスアイコンピュータージャパンは11月19日、NVIDIA RTX Sparkを搭載したコンパクトAIデスクトップ「EdgeMesa N AI+ シリーズ」を発表した。1.3L級の小型筐体にWindows 11と高度なAI処理基盤を備え、開発者、クリエイター、ゲーマー向けのローカルAI環境を実現する製品だ。

EdgeMesa N AI+ シリーズの大きな特徴は、NVIDIA RTX SparkによるローカルAI処理性能と、MSI独自の「AI Pulse Cooling System」を組み合わせた高い持続性能にある。ベイパーチャンバーとデュアルターボファンを採用し、最大140W TDPの性能維持と24時間365日のAIエージェント運用を支える設計だ。さらに、指紋が付きにくいアルミニウム筐体を採用し、日常のワークスペースに置きやすい省スペース性も確保する。

中核となるNVIDIA RTX Sparkスーパーチップは、6,144コアのNVIDIA Blackwell RTX GPUと20コアのNVIDIA Grace CPUを統合し、最大1ペタフロップのFP4 AI演算性能をうたう。最大128GBのLPDDR5X統合メモリとNVIDIA CUDAアクセラレーションにより、大規模AIモデルのローカル実行や高速推論に対応する構成だ。用途としては、コーディングアシスタント、RAGアプリケーション、AIエージェントの開発・運用に加え、3Dレンダリング、動画編集、AIコンテンツ生成、さらにレイトレーシングやDLSS、Reflexを活用するゲーム体験まで幅広いという。

接続性と拡張性も重視されており、10Gb LANとWi-Fi 7、20Gbps対応USB Type-Cポート、最大4画面出力を備える。NVIDIA Personal AI Router（PAIR）テクノロジーにも対応し、複数デバイスを連携させたパーソナルAI推論クラスターの構築にもつながる。