「中華三昧」から具だくさん麻辣湯麺！ 老舗「重慶飯店」が監修

明星食品は10月26日より、カップめん「明星 中華三昧タテ型ビッグ 重慶飯店 具だくさん麻辣湯麺」を全国で発売します。
横浜中華街の四川料理の老舗「重慶飯店」監修のもと、本格感と満足感を追求したという一杯です。
麺には、表面のつるみと歯切れのよさが特徴のノンフライ麺を使用。湯戻し2分で味わえる新食感の麺に、鶏団子、キャベツ、チンゲン菜、ニンジン、椎茸、うきたまご、もやし、ネギの8種の具材を合わせています。
スープはビーフをベースに、赤味噌と豆板醤でコクを加え、花椒と唐辛子でしびれと辛味を効かせた麻辣スープです。
別添の調味油「香り立つひとさじ」を加えると、牛の風味と花椒、唐辛子の香りが立つ仕立てとしています。
内容量91g (めん65g)で、価格は354円。
中華三昧「重慶飯店」監修カップ
麺鶏団子も野菜も！ 8種の具材入り麻辣湯麺
麻辣湯といえば、好きな具材を選んで楽しむスタイルも人気ですが、こちらはカップひとつで鶏団子や野菜など8種類の具材が楽しめるというのが面白いですね。
横浜中華街の老舗監修というのも期待が高まるところ。花椒のしびれが効いた一杯を、手軽に味わってみたいです。
なお「明星 中華三昧」は1981年の発売以来、本格的なおいしさを追求してきたブランドです。2026年10月27日に迎える45周年に向け、「感謝×継承」をテーマに周年企画を展開しています。
・発売日：2026年10月26日
※価格は税込み表記です。
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