【本日】松屋に辛口「ネオカシミールカレー」！ 680円、クーポンで50円引き

牛めしチェーン「松屋」は本日10月6日10時より、「ネオカシミールカレー」を販売します。

松屋系列のカレー業態「マイカリー食堂」でおなじみの「カシミールカレー」を松屋流に再構築した新メニューです。

▲ネオカシミールカレー 680円



本格感はそのままに、食べやすさにもこだわったという“ネオ”なカシミールカレー。サラサラとした食感が特徴のカレーソースをじっくり煮込んでおり、深いコクと、あとからじんわりと広がるスパイスの刺激を楽しめる味わいに仕上げたといいます。



11時～15時の時間帯限定で、選べるサイドを付けた「ネオカシミールカレーランチ」（780円）も販売。

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＜ポイント＞

●マイカリー食堂でおなじみ



松屋フーズグループの「マイカリー食堂」ではカシミールカレーを夏ごろに期間限定メニューとして度々展開してきました。今回、そんなマイカリー食堂ユーザーにはおなじみのメニューを松屋流に変えています。



●カシミールカレーって？



カシミールカレーといえば、東京・上野の老舗「デリー」が生み出した激辛のオリジナルカレーが有名です。「カシミール」はインド北部の地名ですが、現地のカシミール地方の料理とは関係なく、デリーでは本来「マドラスカレー」と名付ける予定だったものが、手違いから「カシミールカレー」になったとされています。



現在ではロイヤルホストなどでも「カシミールカレー」の名前で商品を出しており、黒っぽい色合い、強い辛さなどが共通しています。



●クーポンで50円引き！



松屋フーズ公式アプリでは発売にともない50円オフクーポンを配信中。新商品の「ネオカシミールカレー」を割引で注文できます。を割引で注文できます。10月13日10時まで。

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さらに、ごろごろチキンやハンバーグなど、松屋ならではの具材を組み合わせたメニューも用意されています。

▲ネオカシミールごろごろチキンカレー 1050円

▲ネオカシミールハンバーグカレー 890円

▲ネオカシミールカレギュウ 950円

▲ネオカシミールチーズカレー 880円



※価格は税込み表記です。

