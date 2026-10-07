10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第59回
「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！
エレコムだから作れるやつ。日本語がめちゃくちゃ打ちやすいゲーミングキーボード「V custom VK720AL」
2026年10月07日 14時20分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や操作感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この秋注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、キーボード「V custom VK720AL」をご紹介します。
日本メーカーならではの配列と、ラピッドトリガーに注目のロープロキーボード
エレコム「V custom VK720AL」
エレコム「V custom VK720AL」は、独自の日本語配列を採用したロープロファイル＆ラピッドトリガー対応キーボードです。
大きなエンターキー、スタンダードで迷いなく打てるキーレイアウトなど、日本メーカーならではの“わかってる”配列に加えて、プロゲーマーと共同開発したキーキャップや、磁気検知式キーシステムを採用。素早い操作を求めるゲーマーに注目してほしいモデルです。
ポイント①：さすが日本メーカー。“わかってる”独自日本語配列
まず注目したいのが、日本メーカーならではの使いやすい日本語配列です。ロープロファイルとラピッドトリガーに対応しつつも、大きなエンターキーや、スタンダードで直感的な各キーの配置など、日本語入力が快適にできる“わかってる”レイアウトが魅力的です。
ポイント②：指にフィットして素早く離れる「ネオクラッチキーキャップ」
キーキャップには、プロゲーマーと共同開発された独自の「ネオクラッチキーキャップ」を採用。指を確実にグリップしつつ、離そうと思えば指からパッと素早く離れる操作感を実現しており、いつまでも触っていたくなるような心地いい打鍵感です。
ポイント③：最短0.1mmで入力をON/OFFできる磁気検知式キーシステム
さらに、磁気検知式キーシステム「ELECOM Magnetic S.P.S Engine」を搭載。これは、キーの押し込みがどの地点にあっても、アクチュエーションポイントとリセットポイントが追従して変化し、最短0.1mmでキー入力をON/OFFできるという機能です。素早い操作を求めるゲーマーなら、その恩恵を感じられるはず。
10月10日（土）は秋葉原に！
エレコム「V custom VK720AL」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この秋に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この秋、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS）」公式ガイド
-
第60回
sponsoredゲーム配信がもっと身近に！ 100W PD対応の4in1ポケットキャプチャー「GC313Pro」
-
第58回
sponsoredG TUNEの日本語配列70％キーボードが約1.3万円！ 8,000Hz＆ラピッドトリガー対応でゲーミングも本気
-
第57回
トピックスゲーマーなら「画面」と「操作」にこだわれ！ 勝利を近づけるおすすめデバイス【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第56回
トピックス定番の配信ミキサーはやっぱり強い。ヤマハ「AG03MK2」の魅力
-
第55回
トピックス配信機材いろいろ揃えるの大変だから、ミキサー、オーディオインターフェース、DSPを1台のデバイスにまとめちゃいました
-
第54回
トピックス1人配信から複数人収録まで！ 本体だけで操作が完結する万能USBマイク
-
第53回
トピックス画面を見ずに直感操作！ 写真編集やイラスト制作の効率を高める左手デバイス
-
第53回
トピックス本物のシフトノブも装着できる！ 7速Hパターンとシーケンシャルを切り替えられる本格シフター
-
第51回
トピックスペダル付きで2万円台前半！ PS5にもワイヤレス接続できるハンドルコントローラーがアツい！
- この連載の一覧へ