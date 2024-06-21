ASRock、4K/240HzとQHD/500Hzの27型OLEDモニター「Taichi」2機種を10月30日に国内発売

ASRockは、フラッグシップゲーミングモニター「Taichi」シリーズの国内販売を10月30日に開始すると発表した。発売する製品は27型4K/240Hz対応の「TCO27USA」と、27型QHD/500Hz対応の「TCO27QXA」の2機種だ。価格はTCO27USAが169,800円、TCO27QXAが147,800円となる。国内正規代理店を通じて順次販売され、購入方法は正規流通店での取り扱いになる。

両モデルは次世代QD-OLEDパネルを採用し、高輝度化、電力効率の向上、長寿命化を図る仕様だ。TCO27USAは3840×2160ドットの4K/UHD表示、240Hzの高リフレッシュレート、0.03msの応答速度に対応する。TCO27QXAは2560×1440ドットのQHD表示と500Hzの超高速リフレッシュレートを備え、競技性の高いゲーム用途を意識した構成だ。いずれも99% DCI-P3色域、Delta E<2の高精度カラー、AMD FreeSync Premium Pro、VESA DisplayHDR True Black、ASRock低ブルーライトテクノロジーを備える。

接続面も充実しており、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、最大65W給電に対応するUSB Type-C、KVMスイッチを搭載。スタンドはピボット、高さ、スイベル、チルトの各調整に対応し、作業環境や視聴姿勢に合わせやすい。また、Taichiを象徴するライティングデザインも採用し、機能性だけでなく外観面でも存在感を示す設計だ。

国内正規流通品のASRockゲーミングモニターは、3年間の長期保証と、購入から30日以内に輝点が確認された場合の交換に対応するゼロブライトドット保証が付帯する。