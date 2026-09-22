1,643 mの山頂まで、足元全部が紅葉で色づく10分間の空の旅！ ハンターマウンテン塩原『紅葉ハンターゴンドラ』

ゴンドラに揺られる10分間、足元がまるごと紅葉。そんな絶景があなたを待っています。

秋は、山が色づき、食べ物がおいしくなる季節。魅力的な場所がたくさんあって、どこへ出かけようか迷いますよね。家族みんなが楽しめて、写真にも残したくなる場所となると、なかなか絞れません。そんな方におすすめなのが、栃木県那須塩原市のハンターマウンテン塩原です。

紅葉ゴンドラで楽しむ秋の絶景

栃木県那須塩原市のハンターマウンテン塩原では、2026年10月10日（土）から「紅葉ゴンドラ」の運行が始まります。日光鬼怒川温泉と塩原温泉を結ぶ「日塩もみじライン」の中間に位置し、10月上旬に山頂から色づいた紅葉が、少しずつ山麓へ降りてきます。片道約10分、距離2,400mの空中散歩で標高1,643mの山頂へ向かい、足元一面の鮮やかなパノラマを見渡せます。

今年は、栃木県内に在住または通学している小学生のゴンドラ乗車料が無料です。お子さん連れの方は、乗車時に必要になる確認書類を用意して出かけましょう。

2026年秋の特別企画＆限定グルメ

食も充実しています。山麓レストラン「ビッグアップル」には、旬の地元産ほうれん草と那須三元豚を使った「鶏頂山ほうれん草と那須三元豚の出汁しゃぶ仕立てご飯」が新登場します。那須野ヶ原牛ビーフカレーや、郷土料理の「巻狩り汁うどん」もご用意しています。山頂カフェ「Top of Hunter」では、濃厚なカスタードクリームが主役のエッグタルト「MOUNTAIN EGGTART」に、各種ドーナツやドリンクが揃います。

山の上で温かいタルトを頬張りながら、色づく山並みを家族で眺める。10月10日、その特等席の扉が開きます。あなたの秋の予定に、空の散歩を一つ加えてみませんか？

紅葉ハンターゴンドラ

●営業期間：2026 年 10 月 10 日（土）～ 11 月 8 日（日）

●運行時間：9:00～15:00（下り最終15:30）

●料金：大人 2,000円／子ども 1,000円／未就学児 無料／ペット1,000円

栃木県民小学生 無料（※）

※住所確認のため、マイナンバーカード等の提示 など