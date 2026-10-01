まさかの！ ピザハット×七宝麻辣湯、春雨入り「麻辣湯ピザ」本日Uber先行販売

宅配ピザの「ピザハット」は、本日10月1日より、麻辣湯専門店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」監修の新商品「麻辣湯ピザ」3種をUber Eats限定で先行販売します。

公式サイト・アプリ、店頭、電話では10月8日から販売予定。

春雨までのってる！ 七宝麻辣湯監修「麻辣湯ピザ」

「麻辣湯ピザ」は、麻辣湯の定番具材である韓国春雨、豚肉、キクラゲをピザにトッピング。モッツァレラチーズとゴーダチーズを組み合わせています。

味の決め手となるソースには、四川花椒や五香粉、2種類の花椒油、麻辣油を使用。花椒のシビれや唐辛子の辛さをきかせた“シビ辛”仕立てです。

▲七宝麻辣湯監修 麻辣湯ピザ

Uber Eats価格：S 1260円、M 1860円、MY BOX 1100円

ラインナップはベーシックな「麻辣湯ピザ」のほか、グリーンアスパラやコーンなどを加えた「野菜 麻辣湯ピザ」、エビやイカを加えた「海鮮 麻辣湯ピザ」の全3種類。

▲七宝麻辣湯監修 野菜 麻辣湯ピザ

Uber Eats価格：S 1880円、M 2830円、MY BOX 1300円

▲七宝麻辣湯監修 海鮮 麻辣湯ピザ

Uber Eats価格：S 2140円、M 3190円、MY BOX 1300円

Uber Eatsでの先行販売は10月1日～11月4日。なお、「野菜 麻辣湯ピザ」「海鮮 麻辣湯ピザ」のSまたはMサイズをUber Eatsで注文すると、ペプシコーラ1本が付くキャンペーンも実施されます。

10月8日からは店頭・公式サイトでも

10月8日からは、全国のピザハット（一部店舗を除く）で一般販売がスタート。持ち帰りでは「麻辣湯ピザ」Sサイズ880円～となります。

また、麻辣湯ピザシリーズは、対象ピザを2枚注文すると持ち帰りで2枚目無料、配達で2枚目半額となるキャンペーンの1枚目にも選択できます。

ピザから春雨がビヨ～ン!?

人気麻辣湯店としておなじみの「七宝麻辣湯」とピザハットがまさかのコラボ！

公式画像を見るとピザの上にはしっかり春雨がビヨ～ン。ピザハットによると、水分を含んでも切れにくい韓国春雨を選び、ピザの上でもモチモチした存在感を楽しめるよう工夫したんだとか。

ピザに春雨……、はたして実際はどうなのでしょう!? また、麻辣湯独特のあのシビ辛の味わいをピザで表現できているかも気になっちゃう。

同じく気になった人は、本日からUber Eatsでひと足早く試せますよ。

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