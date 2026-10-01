【本日】ココイチに海老入り「トムヤムクンスープカレー」！ VIVANTコラボで“タイ”の味

カレーハウスCoCo壱番屋は10月1日より、TBS系日曜劇場「VIVANT」とのコラボキャンペーンの商品として「トムヤムクンスープカレー」を発売します。全国の店舗で開催します。
タイの味を再現した「トムヤムクンスープカレー」と
ドラムの好物「もちっと揚げあんぱん」登場
今回のキャンペーンでは、「VIVANT」第2シーズンの舞台の一つであるタイをイメージしたメニューや、登場人物・ドラムの好物である餅をテーマにした新商品が登場します。
▲トムヤムクンスープカレー 1320円
タイの代表的な料理「トムヤムクン」をイメージしたスープカレーです。
海老のうまみをギュッと凝縮した風味豊かなスープに、食べ応えのある海老をはじめ、オクラ、なす、ヤングコーン、キャベツ、たけのこ、赤ピーマンを彩りよく合わせているのが特徴。ハーブの爽やかな香りと程よい酸味、ピリッとした辛さが重なる、エスニックな味わいに仕上げているといいます。
店内価格にプラス54円で、テイクアウトも可能です。
▲もちっと揚げあんぱん 500円
登場人物・ドラムの大好物である餅をテーマにした揚げあんぱん。あんこと、もちっとした食感の求肥を組み合わせ、ドラムのイラストが入った専用袋で提供されます。
コラボ限定カード・ステッカーをプレゼント
また、限定カードやステッカーがもらえる企画、レシート応募キャンペーン、謎解き企画も実施されます。
▲「VIVANT」×ココイチ コラボ限定カード
コラボメニューを注文した人に、限定アイテムをプレゼントします。「トムヤムクンスープカレー」1食の注文につき、「別班」や公安などの協力者をデザインしたコラボ限定カード全12種からランダムで1枚をプレゼント。
▲「ドラム」ステッカー
「もちっと揚げあんぱん」1個の注文では、オリジナル「ドラム」ステッカー1枚がもらえます。なお、モバイルオーダーのテイクアウト、宅配、配達代行は対象外です。
■抽選で限定グッズが当たるレシート応募キャンペーン
さらに、全メニューを対象としたレシート応募キャンペーンも実施します。期間中に合計1300円以上を注文したレシート1枚を1口として応募すると、抽選で合計250人にコラボ限定アイテムが当たります。
▲VIVANTアートランチョンマット 100名
▲テントロゴ ラウンドタオル 50名
▲別班ロゴ ゴールドスプーン 100名
店頭メニューには、“協力者が残していった1枚のレシート画像”を使った暗号文も登場します。
注文内容のメニュー名、辛さ、ライス量、レシート番号を手がかりに合言葉を解読し、レシート応募時に入力すると当選確率が2倍になります。合言葉を入力しなくてもレシート応募には参加できます。
レシートに暗号まで！ さすが「VIVANT」コラボ
コラボメニューを食べて限定カードがもらえるだけではなく、店頭メニューに残された“1枚のレシート”から暗号を解く仕掛けまで用意されています。
しかも、注文内容や辛さ、ライス量などを手がかりに合言葉を導き出すと、プレゼントの当選確率が2倍に。謎解き要素まで盛り込んでくるあたり、さすが「VIVANT」とのコラボですね。
・発売日：2026年10月1日
・開始日：2026年10月1日
・終了日：2026年11月11日
※価格は税込み表記です。
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