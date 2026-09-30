【スシロー】人気すぎて、すみれ監修の「札幌濃厚みそラーメン」が復活！

すしチェーン「スシロー」は、本日9月30日より「札幌濃厚みそラーメン」を、全国の店舗にて販売開始しました。

スシロー×すみれ再び！

スシローではレストラン検索サービス「食べログ」とコラボした全国名店監修シリーズを店舗で実施中です。



今回は、2025年12月にも登場した北海道ラーメン界随一の知名度を誇る“すみれ”とコラボした「札幌濃厚みそラーメン」を発売。前回販売時の好評を受けての再販だそうです。



▲札幌濃厚みそラーメン 490円～

販売期間：9月30日～10月25日



「札幌濃厚みそラーメン」は、監修店同様に濃厚でコクのあるみそスープ仕立て。トッピングのミンチと生姜で香りと旨みを引き立てたとしています。まろやかなみそのコクと旨みを楽しめる一杯だといいます。



※販売予定総数78万食が完売次第終了

※価格は店舗によって異なる、税込表記

ワンコインですみれが楽しめる

“すみれ”は、行列が絶えない人気店といわれ、創業は昭和39年という超老舗。そんな名店監修の味をスシローで、しかも490円というお手頃価格で楽しめるのはうれしいですね。おすしと一緒に楽しみたいです。

販売は10月25日までを予定されていますが、販売予定総数78万食が完売次第終了となるそうです。チェックはお早めに！