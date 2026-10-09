栗～！ ココスに「しぼりたてモンブラン」など5種！ ミニパフェは539円から

ココスは10月13日から、栗を使用したデザート5品を展開する「マロンフェア」を開催します。

ココスに栗づくしのスイーツ5種！ モンブランもパフェも

今回のフェアでは、イタリア栗を使用したマロンペーストをたっぷりしぼったモンブランをはじめ、栗とチョコを組み合わせたパフェや、タルトをのせたグラスパフェ、もちもち食感のクレープなどが登場します。



マロンペーストはイタリア栗と砂糖のみを使用したもので、栗本来の甘さを活かしているそう。チョコの濃厚な味わいや、カシスシロップの甘酸っぱさを組み合わせた、秋らしいラインアップです。

▲～カシス香る～イタリア栗のしぼりたてモンブラン（759円）



イタリア栗と砂糖のみで作ったマロンペーストをたっぷりしぼったモンブランです。



マロンペーストの下には、サクサクのパイやバニラアイス、甘酸っぱいカシスシロップを重ねています。



周囲にはメレンゲやクラッシュマロングラッセ、生チョコを散りばめ、食感や味わいに変化を加えています。

▲マロンとチョコのパフェ（1419円）



マロンペーストと栗渋皮煮をトップに飾った、栗づくしの豪華なパフェです。



マロンペーストの下には渋皮栗アイスが隠れており、さらにホイップ、生チョコ、クラッシュマロングラッセ、メレンゲ、チョコフレーク＆フィアンティーヌなどを重ねています。



下層にはチョコプリンやカシスシロップ、コーヒーゼリーを使用。栗とチョコの濃厚な甘さに、カシスの酸味やコーヒーゼリーのすっきりとした味わいを組み合わせています。



▲マロンとタルトのグラスパフェ（979円）



チョコブラウニーとカスタードクリームのタルトをのせた、パフェとタルトの両方を楽しめるデザートです。



グラスの中には渋皮栗アイスや栗渋皮煮、スポンジ、ホイップなどを重ね、カシスシロップやチョコソースで味にアクセントを加えています。



さらに、フェアトレードコーヒーを使用したコーヒーゼリーも入っています。

▲マロンのもちもちクレープ（649円）



ホイップを包んだもちもち食感のクレープに、渋皮栗アイスや栗渋皮煮をトッピング。



クラッシュマロングラッセやチョコフレーク＆フィアンティーヌも添え、栗の甘さとサクサクした食感を組み合わせています。



▲ミニ！マロンパフェ（539円）

食後にも選びやすい、小ぶりなサイズのマロンパフェです。



栗渋皮煮や生チョコ、キャンディングアーモンドをトッピングし、渋皮栗アイス、ベルギーチョコアイス、チョコプリンなどを組み合わせています。



フェア商品はいずれも12月上旬に販売終了予定です。

539円のミニパフェから豪華な1419円パフェまで！

今回のマロンフェアは、しぼりたてモンブランの見た目も印象的ですが、539円のミニパフェから1419円の豪華なパフェまで、予算やお腹の空き具合に合わせて選べるのもポイントです。



食後にちょっと栗のスイーツを楽しむのもよし、モンブランや大きなパフェを目当てにココスへ行くのもよし。



秋ならではの栗づくしのラインアップ。栗好きには気になるフェアですね！

（※文中の価格はすべて税込）



・開始日：10月13日