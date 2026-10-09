栗～！ ココスに「しぼりたてモンブラン」など5種！ ミニパフェは539円から

ココスは10月13日から、栗を使用したデザート5品を展開する「マロンフェア」を開催します。
ココスに栗づくしのスイーツ5種！ モンブランもパフェも
今回のフェアでは、イタリア栗を使用したマロンペーストをたっぷりしぼったモンブランをはじめ、栗とチョコを組み合わせたパフェや、タルトをのせたグラスパフェ、もちもち食感のクレープなどが登場します。
マロンペーストはイタリア栗と砂糖のみを使用したもので、栗本来の甘さを活かしているそう。チョコの濃厚な味わいや、カシスシロップの甘酸っぱさを組み合わせた、秋らしいラインアップです。
▲～カシス香る～イタリア栗のしぼりたてモンブラン（759円）
イタリア栗と砂糖のみで作ったマロンペーストをたっぷりしぼったモンブランです。
マロンペーストの下には、サクサクのパイやバニラアイス、甘酸っぱいカシスシロップを重ねています。
周囲にはメレンゲやクラッシュマロングラッセ、生チョコを散りばめ、食感や味わいに変化を加えています。
▲マロンとチョコのパフェ（1419円）
マロンペーストと栗渋皮煮をトップに飾った、栗づくしの豪華なパフェです。
マロンペーストの下には渋皮栗アイスが隠れており、さらにホイップ、生チョコ、クラッシュマロングラッセ、メレンゲ、チョコフレーク＆フィアンティーヌなどを重ねています。
下層にはチョコプリンやカシスシロップ、コーヒーゼリーを使用。栗とチョコの濃厚な甘さに、カシスの酸味やコーヒーゼリーのすっきりとした味わいを組み合わせています。
▲マロンとタルトのグラスパフェ（979円）
チョコブラウニーとカスタードクリームのタルトをのせた、パフェとタルトの両方を楽しめるデザートです。
グラスの中には渋皮栗アイスや栗渋皮煮、スポンジ、ホイップなどを重ね、カシスシロップやチョコソースで味にアクセントを加えています。
さらに、フェアトレードコーヒーを使用したコーヒーゼリーも入っています。
▲マロンのもちもちクレープ（649円）
ホイップを包んだもちもち食感のクレープに、渋皮栗アイスや栗渋皮煮をトッピング。
クラッシュマロングラッセやチョコフレーク＆フィアンティーヌも添え、栗の甘さとサクサクした食感を組み合わせています。
▲ミニ！マロンパフェ（539円）
食後にも選びやすい、小ぶりなサイズのマロンパフェです。
栗渋皮煮や生チョコ、キャンディングアーモンドをトッピングし、渋皮栗アイス、ベルギーチョコアイス、チョコプリンなどを組み合わせています。
フェア商品はいずれも12月上旬に販売終了予定です。
539円のミニパフェから豪華な1419円パフェまで！
今回のマロンフェアは、しぼりたてモンブランの見た目も印象的ですが、539円のミニパフェから1419円の豪華なパフェまで、予算やお腹の空き具合に合わせて選べるのもポイントです。
食後にちょっと栗のスイーツを楽しむのもよし、モンブランや大きなパフェを目当てにココスへ行くのもよし。
秋ならではの栗づくしのラインアップ。栗好きには気になるフェアですね！
（※文中の価格はすべて税込）
・開始日：10月13日
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