D3Pに加え、Dogenzaka Labのタイトルもお買い得！
『あのゲー（略）』が30％オフで777円！Steamで「D3PUBLISHER SALE」を開催中
ディースリー・パブリッシャー（D3P）＆ Dogenzaka Labは9月24日、両社のPC（Steam）ソフトを最大90％オフで購入できる「D3PUBLISHER SALE」をSteamにて開催中。セール期間は、2026年9月29日午前2時ごろ（日本時間）まで。
今回のセールでは、地球を守るアクションシューティング「地球防衛軍（EDF）シリーズ」のゲーム本編と追加ミッションが大特価。追加ミッションでしか登場しない武器やキャラクターをお得に入手しよう。
そのほか「お姉チャンバラシリーズ」「あのゲーシリーズ」、『Nightshade／百花百狼』などバラエティ豊かなタイトルが盛りだくさんとなっている。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のリンクか、セールタイトル一覧を確認してほしい。
▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p
Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
■セールタイトル（一部）
●『地球防衛軍6』
8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2291060
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
●『お姉チャンバラORIGIN』
7980円 ⇒ 1995円（75％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1232460/ORIGIN/
©2019 TAMSOFT ©2019 D3 PUBLISHER
●『あのゲー（略）』
1111円 ⇒ 777円（30％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2348100/
©2023 D3PUBLISHER
●『Nightshade／百花百狼』
3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）
http://store.steampowered.com/app/512180
©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER
■セールタイトル一覧
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