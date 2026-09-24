ディースリー・パブリッシャー（D3P）＆ Dogenzaka Labは9月24日、両社のPC（Steam）ソフトを最大90％オフで購入できる「D3PUBLISHER SALE」をSteamにて開催中。セール期間は、2026年9月29日午前2時ごろ（日本時間）まで。

今回のセールでは、地球を守るアクションシューティング「地球防衛軍（EDF）シリーズ」のゲーム本編と追加ミッションが大特価。追加ミッションでしか登場しない武器やキャラクターをお得に入手しよう。

そのほか「お姉チャンバラシリーズ」「あのゲーシリーズ」、『Nightshade／百花百狼』などバラエティ豊かなタイトルが盛りだくさんとなっている。

以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のリンクか、セールタイトル一覧を確認してほしい。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

■セールタイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

●『お姉チャンバラORIGIN』

7980円 ⇒ 1995円（75％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1232460/ORIGIN/

©2019 TAMSOFT ©2019 D3 PUBLISHER

●『あのゲー（略）』

1111円 ⇒ 777円（30％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2348100/

©2023 D3PUBLISHER

●『Nightshade／百花百狼』

3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）

http://store.steampowered.com/app/512180

©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER

■セールタイトル一覧