そのほか『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが50％オフ！

セガは9月24日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「9月スペシャルセール」を開催中。セール期間は、2026年10月7日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが50％オフ、悪と戦う“帝国華撃団”の活躍を描くドラマチック3Dアクションアドベンチャー『新サクラ大戦』新価格版が50％オフで登場。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』が60％オフ、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディションが45％オフでラインアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs9sp&utm_term=jp

■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

セール価格：5720円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年10月6日までとなります。

©SEGA

■PS4『新サクラ大戦』新価格版

セール価格：1980円（50％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：3951円（60％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

■Switch 2／Switch『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション

セール価格：4827円（45％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年10月6日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.